50歲起出現「警訊性骨折」 醫：提前治療可降失能風險

台灣將邁入超高齡社會，骨質疏鬆症（簡稱骨鬆）成為影響台灣長者健康的重大慢性病之一。醫師提醒，50歲以上國人若發生髖骨骨折，一年內死亡率近20%，而這種骨折也常導致長期臥床、失能，甚至增加死亡風險。中華民國骨質疏鬆症學會理事長陳崇桓提到，骨鬆可造成多部位骨折，其中以脊椎體骨折及髖部骨折最為嚴重；研究顯示髖骨骨折發生，一年內死亡率近20%，3成患者將面臨永久性失能、8成無法獨立生活，且常導致長期臥床、失能，甚至增加死亡風險。今年10月20日世界骨鬆日，許多患者在首次骨折發生前並無明顯症狀，容易忽略骨骼健康的重要性，一旦骨鬆骨折發生時，對患者、家庭與社會皆帶來沉重負擔。陳崇桓說，一位55歲的患者因為某次居家滑倒，造成手腕骨折，原以為只是跌傷，經醫師安排檢查後才發現已有骨鬆。醫師指出，這類患者屬極高骨折風險，若未及早介入，一年內可能再次骨折。而骨折通常隨年齡與部位漸進，約從50歲起出現手腕或上臂等「警訊性骨折」。陳崇桓也認為，若能於此階段提前治療，可大幅降低未來脊椎、髖部骨折與失能風險。成大醫學院家庭醫學科主任吳至行也提醒，糖尿病與骨鬆的共病關係常被忽視，許多患者雖骨密度正常，但骨質微結構卻已受損、強度下降。建議糖友將骨密度檢測納入常規追蹤，特別是60歲以上或長期使用胰島素者，才能及早發現與治療，預防骨折影響行動力。