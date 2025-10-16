我是廣告 請繼續往下閱讀

海外科學園區有譜？經濟部長龔明鑫上任時與工商團體會面，台灣區電機電子工業同業公會理事長劉揚偉提出在海外興建科學園區構想。經過1個半月時間，龔明鑫今（16）日表示，近期他與電電公會、中華民國全國工業總會一同去菲律賓，讓產業相當有意願。龔明鑫表示，他前陣子前往菲律賓參加會議，也與電電公會、工總一同去參訪北呂宋島克拉克的產業聚落，台灣廠商都表達相當意願，「大家也覺得這個是蠻不錯的。」他補充，菲律賓本來就跟台灣非常近，搭飛機就是1小時半的時間，因此也會把當地條件及招商情況介紹給國內企業。至於歐洲及美國是否也有適合發展地點？他表示，廠商主要在看波蘭，與經濟部的貿易服務中心相當接近；經濟部期待當德國德勒斯登的台積電廠開始生產之後，有更多廠商願意到捷克，畢竟就位於鄰接德國、波蘭、捷克的三角地帶。針對美國部分，龔明鑫說，墨西哥已經是台商投資的現在進行式，未來也因應美國政府232關稅，藉機進入美國佈局，如果是半導體生產製造，那麼優選是台積電已經設廠的亞利桑那州；若是屬於電子零組件生產，那麼選項就比較多元。