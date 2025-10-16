我是廣告 請繼續往下閱讀

高市府財政局今(16)日針對外界「曲解」高雄市財政狀況表示，與事實不符，財政局長陳勇勝特別澄清指出，市長陳其邁上任時，高雄市債務已是全國最高，但上任後落實減債，債務逐年降低，歷年來除了106年曾經還債10億元外，其餘還債都在陳其邁任內達成，截至113年底止，連續4年0舉借，累計償還201億元，是6都減債第2多。根據財政局的統計，陳其邁自109年8月上任時受限債務為2,477億元，截至去年113年底降至2,292億元，累計償還201億元(含償還111年初公教輔購基金轉入債務16億元)，償還金額6都第2多。其次，依照公共債務法，高雄市舉債上限約3,700億餘元，尚有約1,400多億元舉債額度，與新北市相當，未來將持續開源節流，並達成0舉借目標，強化財政韌性。同時，高雄市過去累積負債有其結構性因素，由於過去長期作為國家重工業、石化及發電的角色，為致力轉型永續及社福照顧，極需更多資源之投入，但受限於長期南北資源分配不均，須透過舉債支援建設。另外，為了健全城鄉財政需求，這次立法院財劃法修法倉促，除公式有誤導致尚有345億元無法分配外，且分配指標大幅降低土地面積權重，大幅提高人口權重，卻未考量年齡結構、社福負擔及產業外部性成本問題，對高雄極不公平。建議立法院重新檢討修法，重視長期南北發展失衡問題，以平衡區域發展。