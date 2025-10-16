我是廣告 請繼續往下閱讀

弱勢家庭第1至7類災民：

因災傷亡者之家屬：

▲賑災基金會啟動第二階段生活補助方案，分為弱勢家庭及因災傷亡者家屬。（圖／賑災基金會提供）

財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，統計至15日募得款項12億餘元，總筆數超過30萬筆。而賑災基金會也啟動第二階段生活補助方案，弱勢家庭第1至7類的災民，每戶每月提供生活補助3萬元，補助期間12個月、為一次給付。賑災基金會提到，專案募款截至10月15日止，累計募得新台幣12億1696萬8774元；而收到捐款共30萬5228筆。賑災基金會說，第一階段慰助金已陸續發放中，第二階段生活支持與關懷照護部分，以「生活補助方案」分為弱勢家庭及因災傷亡者家屬。對於因災造成居家生活與工作影響者提供經濟支持，每戶每月提供生活補助3萬元，補助期間12個月（一次給付）。因災受重傷、死亡者，其共同生活戶之補助1.扶養之父母、配偶、未成年子女，每人每月提供生活補助2.5萬元，每戶最高5人，補助期間12個月（一次給付）。如為同一戶籍者，應提供戶籍資料或其他足資證明設籍同一戶的證明文件。2.非屬扶養親屬但有同住事實者，每戶每月提供生活補助3萬元，補助期間12個月（一次給付）。如非同一戶籍者，則應請申請人提供村（里）長證明，或雙方家長切結證明，或可逕以調查資料認定。賑災基金會表示，方案因須災害發生地的縣市政府查核事實後，協助辦理，基金會將於近日發函花蓮縣政府，請花蓮縣府協助檢附核定印領清冊、載明申請賑助種類、具體事實、賑助金額及帳戶資訊等資料，基金會收文承辦將迅即彙整清點後逐一匯撥災民。戶名：財團法人賑災基金會銀行名稱：土地銀行 長春分行（005）銀行帳號：102-005-201-966民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。SWIFT CODE：LBOTTWTP102NAME：Taiwan Foundation for Disaster ReliefACCOUNT NO：102-005-201-966BANK NAME：LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCHADDRESS：No.156, Changchuen Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459， Taiwan(R.O.C)自9月25日(四)上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。自9月25日(四)下午1時起，可進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。賑災基金會說明，此次募款專案設定目標為新台幣5億元，所募得款項專款專用。因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用本次募得善款。後續款項運用將在符合前述原則下受理公私部門申請，由本會嚴格審查、儘速執行，募款結束後，依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。另為解答捐款民眾相關疑問，賑災基金會與程曦資訊合作，開立專線電話(02)77028028，於9月26日上午9時開通，接聽時間為每日上午9時至晚間9時，民眾如有任何問題，請來電洽詢。請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。