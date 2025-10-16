我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）海外總部屬意落腳北投士林科技園區T17、T18基地，不過擁有其地上權的新光人壽今（16）日又大張旗鼓舉辦動土典禮，讓台北市政府及新壽間矛盾再放大。經濟部長龔明鑫下午受訪時強調，政府一定要將輝達海外總部留在台灣，經濟部也持續盤點條件類似的土地，證實已找備案選項。台新新光金控總經理林維俊在動土典禮受訪表示，T17、T18動土合法合規，且新光人壽從沒有想從台北市政府拿到一毛錢，並願意讓出地上權給輝達，由輝達支付補償金。針對北市府與新壽在地上權如何合意解約上你來我往，龔明鑫說，地上權合約一事，涉及企業間協調，經濟部不會介入。對於輝達總部土地條件，龔明鑫重申，不便透露輝達開出的條件，但就是與T17、T18兩塊土地相近，若T17、T18最後「沒有成」，現在也至少還有其他選擇，會盡可能把可能的土地盤點出來，目前也已經「有幾個想法」。對於媒體追問，是否是在台北市以外的地區，龔明鑫則沒有正面回應，僅24日以後就會知道。