我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨、緬甸詐騙集團猖獗，靠電信詐騙詐財害人家破人亡，還用海外高薪工作等話術，誘騙人去當「豬仔」，虐待、酷刑甚至毆打致死，已經成為各國關切問題。新加坡近期考慮修法，對詐騙犯施以最重24鞭的重刑，中國則對緬北詐騙家族重判死刑、無期徒刑。新加坡內政部近期研議修法，讓詐騙犯、詐騙集團成員和招聘人員面臨強制性鞭刑，刑度為6至24鞭，而協助詐騙洗錢，或提供身分證件或手機SIM卡的車手，則面臨最高12鞭的裁量性鞭刑，強調鞭刑具有威懾作用，可以阻止特定罪犯和其他潛在罪犯再次犯罪。中國近期也對緬北電信詐電集團「四大家族」進入司法程序，「明家」案件上月底一審宣判，主嫌明國平、明珍珍等11人遭判處死刑，5人判處死刑緩刑兩年，11人無期徒刑、12人判處5至24年不等的有期徒刑。明家遭重判的原因之一，是在武力控制涉詐人員時，開槍射擊導致4名中國人死亡，而在電信網路詐騙、開設賭場、販賣毒品、組織賣淫等犯罪活動，涉賭、詐資金人民幣100餘億元。中國對詐騙犯罪採取損害金額認定制，數額特別巨大或有其他嚴重情節，即吸金達5000萬元人民幣或造成單一被害人2500萬人民幣損失，面臨10年以上到無期徒刑。鄰近亞洲國家中，韓國對於打擊電信詐騙，依犯罪規模，主謀最重可判無期徒刑，洗錢者判刑7年，車手判刑5年。日本的詐欺罪法定刑最重10年，但若被認定是大規模、連續性的組織犯罪，也曾有主嫌被判20年徒刑。德國詐欺罪對於集團型犯罪，法定刑也是1年以上、10年以下徒刑。英國與美國多半以跨國刑事起訴與財務制裁，追查園區幕後金流和頭目，美國的刑期以長期監禁為主。美國司法部與財政部近日也以涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動等罪名，起訴柬埔寨「太子集團控股」（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi），並沒收其持有的12萬7271枚比特幣，市值約150億美元（約台幣4兆8720億元），若罪名成立，最高將面臨40年刑期。