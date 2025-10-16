看旺鴻海爆發式的AI伺服器營收、折疊手機趨勢等成長動能，美系外資發布報告上調鴻海目標價，高盛指出，鴻海再次證明出在全球生產和垂直整合的策略優勢，由原先的263元大幅上調52%至400元，維持「買進」評等。

報告表示，鴻海將第二條業務線，AI伺服器的營收規模擴大至1500億美元以上。鴻海具備長期成長所需的基本要素：

一、以全球化生產模式，緩和關稅帶來的不確定性。

二、系統和零件的垂直整合，以創造高效和全面的解決方案。

三、在全球範圍內建立大規模生產基地，不只是服務據點、辦公室，為客戶提供在地化的需求。

報告更加看好鴻海快速成長的AI伺服器營收，以及可折疊手機的新興趨勢，鴻海的營收正在持續改善，產品組合轉向高平均售價的伺服器，進而推動營運提升。

報告也點出，鴻海主要風險並非電動車業務，而是AI成長在2026至2027年期間可能放緩，可能導致利潤和獲利成長見頂。

高盛將鴻海目標價調高52%至400元，2026財年目標倍數上調至21倍，高盛認為，這項調整是合理的，因為利潤持續改善，即使鴻海資本支出出現波動，該公司仍將繼續成長，且經過多年競爭，鴻海在全球iPhone業務中佔據明顯領先地位。

