美國太空總署（NASA）一項最新研究調查指出，地球反射陽光的能力在過去24年間逐年下降，北半球又比南半球更加明顯，這代表著地球吸收的熱量比以往更多，專家也盤點出三項潛在原因。根據BBC等媒體報導，美國太空總署（NASA）衛星資料顯示，地球正變得越來越暗，而這一結果可能代表著氣候變化對地球的影響。NASA轄下朗利研究中心（Langley Research Center）的洛布博士（Dr. Norman G. Loeb）研究團隊，分析2001年至今的「雲與地球輻射能系統」（CERES）衛星監測資料，收集地球向太空反射的光量，以及這一數值隨時間變化的資料。研究顯示。從 2001 年至 2024 年間，地球反射的陽光逐漸減少，使得地球亮度隨時間變得越來越暗。更重要的是，這種反射率下降的情況，北半球比南半球更為明顯。洛布博士研究團隊指出，造成這種現象的主要有三個原因。研究團隊指出，冰雪能反射陽光，而當它們融化後，暴露出更多的水面與陸地，這些都是顏色較深、反射陽光能力較低的表面。團隊舉例，當後院或公園覆蓋著白雪時，看起來會比沒有雪時明亮得多。隨著氣溫上升，冰雪覆蓋面積縮減，更多深色的地表暴露出來，吸收更多陽光熱量而非反射。在北半球，由於更嚴格的環境法規，氣膠污染有所減少，而氣溶膠過去能幫助反射陽光。大氣中的懸浮微粒減少，被認為是北半球變得更暗的原因之一。在南半球，大氣中的懸浮微粒因叢林大火與火山爆發等事件而上升，這些事件反而反射更多陽光，現在更乾淨的空氣，反而讓更多陽光與熱能進入大氣。BBC引述專家說法提到，雲層變化也正在影響南北半球之間的反射率差異。這些變化導致出現不平衡，北半球吸收的熱量多於反射出去的熱量。研究指出，氣候模型可能需要更新，以納入南北半球之間這些反射率差異。理解地球反射率的這些變化，將有助於預測未來的氣候模式，並讓科學家更準確地評估全球暖化的影響。