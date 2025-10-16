我是廣告 請繼續往下閱讀

▲板橋大遠百週年慶開打遠東百貨徐雪芳總經理(左5)與同仁們一同造勢帶領全館業績衝衝衝。（圖／遠百提供）

2025年百貨週年慶優惠陸續展開，期待迎接消費者進場。板橋大遠百10月16日至11月04日接棒週年慶炒熱戰局，今年以星際時尚為主題，首一日請來冠軍舞團化身小小太空人熱舞、亞東科大機械舞表演及豫章儀隊磅礡造勢同慶，宣告新櫃報到，搭配週年慶超狂折扣強勢來襲，潮品限量必搶預警，現在進場為自己的時尚基因升級。板橋大遠百週年慶祭出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2,000元送200元；百貨服飾累計滿5,000元送500元、累計滿5萬元再加送600元；國際精品首12日單筆1萬元送1,000元；大家電鎖定高消客單指定專櫃單筆1萬元送1,000元、保健器材單筆滿5,000元送500元。信用卡週慶加碼超值回饋，13大銀行聯手出擊全館單筆6,000元分6期送200元、1萬元送400元；12大指定銀行刷數位3C(含APPLE)單筆1萬元分6期送500元，針對HAPPY GO卡友特別規劃點點成金紅利回饋活動，扣200點贈100元紅利券1張、扣500點贈250元紅利券1張，依此類推，點數越多換越多。週年慶購物優惠滿滿，更祭出限定滿額贈禮，正式開打日起於服飾部門單筆消費滿10,000元即可兌換實用「四輪摺疊購物車」；第二週星期四起全館單筆消費滿2,000元，更可獲得「手提超霸杯」，環保便利一次擁有。Vivienne Westwood搶在週年慶前開幕，10月16日~11月4日歡慶開幕擴大品牌日，單筆消費1萬元現抵1,000元，可累抵、滿2萬元贈限量珠寶盒乙份，精選配件5折、精選指定飾品8折。Boudoir新選香氛系列重磅回歸，打造Boudoir主題展示區，引導顧客深入體驗滿額禮與消費。凡消費指定金額贈送土星餅乾禮盒，10月18、19日14:00~18:00發放兌換券，憑券以及追蹤@Viviennewestwoodtaiwan IG帳號至專櫃兌換土星餅乾與精美飲品。