▲為慶祝《新機動戰記鋼彈W》30週年，遊戲中已於10月16日起推出登入獎勵與板塊使命！（圖／業者提供）

▲支援PC遊玩，「G世代 永恆」登陸Google Play Games！（圖／業者提供）

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》現已更新，新增了可遊玩過往登場故事事件的「歷史關卡」，並同步公開於製作人香港見面會上所發表的《新機動戰記鋼彈W》30週年紀念相關特別活動資訊。「歷史關卡」已於10月16日實裝，玩家可在此遊玩以往登場的故事事件。首波由《機動戰士鋼彈SEED ASTRAY》和《機動戰士鋼彈 雷霆宙域DECEMBER SKY》兩部作品打頭陣，請務必前往挑戰！為慶祝《新機動戰記鋼彈W》30週年，遊戲中已於10月16日起推出登入獎勵與板塊使命！可由登入獎勵獲得SSR「飛翼鋼彈（EW版）」、板塊使命中則可獲得SSR「希洛‧唯」以及「飛翼鋼彈（EW版）突破界限材料SSR」等豐富獎勵，千萬別錯過！於香港舉行的製作人見面會上，宣布了「樂曲包」將推出「vol.2」與「vol.3」！ 本次預計將收錄獨立世界觀系列作品的樂曲。相關販售時期等詳情，請期待後續消息發布！10月16日起，已可於PC版Google Play Games上遊玩《SD鋼彈 G世代 永恆》。目前使用iOS和Android遊玩的玩家，只要使用Bandai Namco ID進行同步，即可將先前的遊戲資料輕鬆轉移至PC版，在電腦上繼續享受精彩遊戲。敬請使用電腦的大螢幕，享受更加震撼的遊戲體驗！