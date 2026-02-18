2026 年農曆春節假期進入大年初二（2/18），當全台大多數民眾還在忍受家裡堆積如山的年夜飯剩菜與垃圾時，部分地區的居民已經可以提早解脫了！《NOWNEWS》檢視全台 22 縣市清運表發現，全台竟有「4 個地區」在初二前就率先動起來。如果您錯過了這波，別擔心，明天初三（2/19）宜蘭還有 5 個行政區接力清運，讓您不用等到初四就能清空家園。
超級早鳥！全台「這 4 區」垃圾車先開工
在全台大停收的氛圍下，這 4 個行政區的清潔隊堪稱「最速戰隊」，在初二（含）之前就已經恢復加班收運：
• 初二（2/18）當天收運： 台東縣的金峰鄉、大武鄉 與 延平鄉，今日皆恢復「全鄉清運一趟」，是今日全台唯三有垃圾車沿街收運的行政區。
• 初一（2/17）就已開跑： 屏東縣的春日鄉 早在昨天初一就已經提供加班收運服務，領先全台。
明日接力！宜蘭 5 區初三清運
如果您不在上述的超級早鳥區，明天的初三垃圾車動態也值得關注。宜蘭與花蓮共有 6 個行政區將在週四（2/19）率先恢復加班收運：
• 宜蘭縣： 宜蘭市、羅東鎮、礁溪鄉、蘇澳鎮、員山鄉。這 5 個鄉鎮市將於初三恢復加班清運，是北台灣恢復速度最快的地區。
都市區救星：台中、雙北「定點站」不打烊
對於居住在台北、新北與台中的市民，雖然垃圾車恢復清運的時間多落在初四（2/20），但這兩天仍可利用定點站救急：
• 台中市： 明日初三（2/19）特別提供「定時定點」收運服務，但請注意僅收一般垃圾與廚餘，資源回收暫停。官方即時查詢連結： 臺中垃圾清運大車隊 官網／APP皆可查詢。
• 台北市與新北市： 雙北合計 100 處定點收運站從除夕到初三持續開放，中和區甚至有 24 小時站點可供利用。如果您還不知道家門口附近的收運站在哪，可參考我們先前整理的👉 [雙北定點收運 100 處終極救命清單]。
💡 溫馨提醒：2026過年垃圾車收運須知
在這些早鳥區清運垃圾時，請市民務必注意以下兩點：
1. 時間位移： 早鳥加班收運的時間多半與平日不同（多為日間或特定時段），出門前請先核對官方圖資。
2. 資收規定： 部分地區在初三加班時不處理資源回收（如台中市），請分開裝袋以免被拒收。
