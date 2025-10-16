我是廣告 請繼續往下閱讀

▲設置全新「香港電梯場景」打卡點。（圖／翻攝畫面）

▲週邊商品部分，台南場不僅延續台北場熱銷品，更帶來多款全新限定品。（圖／翻攝畫面）

高人氣的《難哄》快閃店自即日起至11/20於南紡購物中心盛大登場，繼台北場引爆排隊熱潮後，台南場開幕首日同樣吸引眾多粉絲湧入，現場人氣爆棚。本次快閃店不僅帶來不同於台北場的情境氛圍，更推出全新道具與周邊商品，邀請粉絲再度沉浸桑延與溫以凡的浪漫世界。走進快閃店，劇中「經典慶生場景」率先映入眼簾，男女主角共用草莓蛋糕的唯美劇照，瞬間將粉絲拉入滿滿曖昧氛圍。值得一提的是，台北場熱門打卡點「北榆麵館」及劇組道具已完整移師台南；更首度設置全新「香港電梯場景」打卡點，粉絲化身靚仔靚女拍照，隨便拍都能出片。此外，「重慶加班展」展出的經典畫作、校園制服，更是首度空運來台，為粉絲帶來耳目一新的驚喜。活動贈品方面，明星小卡與海報也推出新款。走進週邊商品部分，台南場不僅延續台北場熱銷品，更帶來多款全新限定品，包括劇中女主同款雪花手機殼、桑頭牌 / 加班發光插座、加班玻璃對杯及超人氣點點貓吊飾等。同時，台南場部分週邊及官方商品同步於 Be come true 電商平台開放預購，讓無法親臨現場的粉絲也能搶先收藏心儀好物。