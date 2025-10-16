我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡10/16威力彩、今彩539完整開獎號碼（第114083期）

▲威力彩第114083期頭獎獎金保證2億元，獎號將在晚間8點30分透過直播開出。（圖／記者陳明安攝）

威力彩玩法攻略來了！一注多少錢、怎麼選號全教你

威力彩第114083期於今（16）日開獎，本期威力彩頭獎獎金保證2億元，獎號將在晚間8點30分透過直播開出，包含今彩539、3星彩、4星彩以及威力彩獎號陸續開出。《NOWNEWS今日新聞》會即時更新10月16日威力彩最新開獎號碼，快來看看億萬富翁中的幸運兒是不是你！威力彩選號主要分成兩區，，而每注投注金額為100元。但民眾下注要特別注意，最後投注是晚上8時截止，而威力彩固定會於每週一及每週四晚間20時30分進行直播開獎，千萬別錯過！開獎時，開獎單位將從第一區01～38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第二區01～08的號碼中隨機開出一個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。如果民眾在第一區的號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金，但根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率約為2209萬分之一，中獎機率相當低。