我是廣告 請繼續往下閱讀

Netflix 原創強檔華語懸疑影集《回魂計》（The Resurrected）10月上線後多日霸榜Netflix每日影集排行榜前十名，劇中張士凱為首的詐騙集團誘騙少年少女，強迫成為詐騙共犯，業績不達標同樣遭酷刑甚至虐死。而現實存在的柬埔寨、緬甸詐騙園區，殘酷程度比起影集更是有過之而無不及。《回魂計》以發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，傅孟柏飾演的死刑犯張士凱經營詐騙集團，以東南亞免費旅遊，將少年少女誘騙到園區，拘禁他們成為集團共犯，要求業績達標否則飯都沒得吃，逼迫他們詐騙親友、老人，甚至把朋友也騙來，若做不到還會被加以性侵、虐待甚至死亡。台灣近年常有「海外高薪工作」的手法，誆騙想賺快錢的民眾飛到柬埔寨等地的詐騙園區，淪為「豬仔」強迫進行電信詐騙。韓國近兩年來，此類案件也飆升數倍，韓國國安顧問近期指出，目前約有20萬人在柬埔寨進行詐騙，其中有千名是韓國人。被騙到詐騙園區的豬仔，想脫身得繳出十多萬甚至數十萬、數百萬的贖金，若是不服詐團控制，豬仔還會被施以毆打、強制伏地挺身、關禁閉等方式凌虐。27歲的台灣火舞工作者謝岳鵬去年底也曾被騙去緬甸當豬仔，被救出後回憶自己被丟進小黑屋，銬著5天沒有放下，不能好好睡覺，腹部、胸口、頭、臉都被毆打，還會被叫去搬磚等勞力x工作，一直被毆打和羞辱。有韓國受害者也回憶，去柬埔寨旅遊時不慎掉入詐團陷阱，討要贖金不成，就把他控制在痛苦的姿勢、用酒瓶和煙灰缸毆打，被賣去詐騙集團後雖幸運獲救，但被柬國警方當成共犯關押也不好過。而另兩名韓國受害者被海外高薪工作騙去柬埔寨，強迫從事詐騙工作，不服就被毆打、水柱沖臉、電擊、關禁閉，甚至親眼目睹有人因為反抗，遭園區安保活活打死，酷刑室裡的血跡、血腥味洗都洗不掉。在中國接受司法審判的緬北明家犯罪集團等「四大家族」，正是透過詐騙園區實施電信網路詐騙、開設賭場、販賣毒品、組織賣淫，詐取海量金錢，而他們倚仗民兵等武裝集團或當地邊防部隊，以武力、暴力控制園區，還曾在轉移涉詐人員時，直接開槍射擊，導致4名中國人死亡。