▲周杰倫火大發文怒批好友搞消失。（圖／周杰倫 IG @jaychou）

天王周杰倫（周董）昨（15日）深夜罕見在社群上暴怒發文，請求外界協尋魔術師好友蔡威澤，語氣激動地寫道：「這傢伙已經消失一陣子，給了一堆藉口，我也都相信，讓你好好表演完。」字句間滿是怒氣與無奈，疑似是爆出金錢糾紛，據悉金額高達上億，消息一出震驚粉絲，不過杰威爾音樂卻不作回應。根據《鏡報》今（16）日取得的消息，周杰倫與蔡威澤疑似因金額高達上億元台幣的糾紛而鬧翻。知情人士透露，周董已尋找蔡威澤數月卻始終聯繫不上，傳出整起爭議與資金往來有關，甚至造成第三方損失，導致周董公司「杰威爾」收到律師函，成為導火線。報導指出，周杰倫向來以重情重義著稱，與蔡威澤交情深厚，對他過去長期隱匿行蹤仍多次給予機會。直到近期演唱會巡演結束後，周董才在得知狀況後徹底爆發，罕見以公開限動喊話：「你以為我不是魔術師嗎？再不出現，你就完了。」言詞強硬，隨後不久刪文，但已掀起輿論熱議。蔡威澤人雖不見蹤影，卻在IG限時動態短暫回應，聲稱，「要暫時停用社群媒體。」並未針對爭議內容多做說明。由於他過去以「魔術師好友」身分多次出現在《周遊記》節目與巡演中，兩人互動親暱，如今卻陷入金錢糾紛，令外界相當錯愕。周杰倫與蔡威澤的友誼可追溯至多年合作關係，蔡曾在周董多場演唱會中設計魔術橋段，也一同旅行拍攝實境節目，堪稱周董「幕後圈中人」。知情人士透露，周董私下對蔡威澤極為照顧，不僅邀他進入工作團隊，還多次提供演出機會，因此這場爭議被形容為「兄弟反目」。據悉周杰倫目前已透過法律管道蒐集相關資料，盼事件能有合理解釋。周董身邊友人也表示，周杰倫此舉主要是氣在一時，仍希望昔日好友能出面溝通，若只是誤會，也盼能和平解決、給彼此一個交代。此事曝光後，粉絲在社群上留言關心，紛紛替周董打氣：「希望誤會能早日釐清」、「好人遇壞朋友真的心寒。」外界則聚焦蔡威澤去向及雙方後續動向，這場「天王與魔術師」的決裂風暴，恐怕短時間內仍難平息。