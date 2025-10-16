臺灣羽球一哥周天成在超級750系列丹麥羽球公開賽首輪遭遇主場勁敵、前世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），歷經43分鐘激戰後，以19：21、12：21落敗，無緣晉級男單16強。這是兩人第25次交手，周天成生涯對戰成績以4勝21敗處於劣勢。
北極封王未續氣勢 首輪即遇「宿敵龍王」
三天前才在芬蘭北極公開賽成功衛冕、摘下本季首冠的周天成，結束連五場三局逆轉奮戰後馬不停蹄趕往丹麥參賽。然而籤運不佳，首輪即遇上「龍王」安賽龍，這位兩屆奧運金牌得主近月因傷排名下滑至世界第31，但在主場觀眾助威下狀態明顯回升。
首局開打，周天成氣勢如虹，以9：3、15：8兩度拉開差距；但安賽龍展現世界級穩定度，憑藉強勢扣殺與節奏掌控，一口氣打出11：1攻勢，反超為19：16。最終周天成以19：21讓出首局。第二局周天成從1：4追到8：7再度超前，卻又被對手連得10分拉開差距，以12：21再失一局，止步男單32強。
連戰疲勞與籤運不佳 小天仍展堅毅鬥志
周天成上週以35歲之齡完成北極賽二連霸，成為羽壇史上第五位在超級系列賽、黃金大獎賽與世界巡迴賽累積至少40場男單決賽出場的球員，與李宗偉、林丹、諶龍、安賽龍等傳奇並列。英國名評克拉克（Gill Clark）日前盛讚他是「羽球史上最被低估的球員之一」，稱讚其堅毅與穩定是羽壇少有的典範。
雖然本場未能延續奪冠氣勢，但周天成仍展現鬥士精神，多次在逆勢中追分、積極進攻，賽後也展現運動家風度，微笑與安賽龍握手離場。
臺將僅李佳豪晉級16強
本屆丹麥公開賽男單方面，周天成、林俊易、王子維與戚又仁皆止步首輪，僅李佳豪表現亮眼，以21：17、21：14擊敗新加坡好手鄭加恆，挺進16強，接下來將遭遇中國選手李詩灃。
