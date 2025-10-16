我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國聯冠軍賽正在如火如荼開打，洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸於昨（15）日在系列賽第2戰中繳出完投僅失1分的超優質先發，幫助球隊以5：1擊敗密爾瓦基釀酒人，取得系列賽2連勝，距離晉級世界大賽僅差2勝。韓媒《體育朝鮮》盛讚山本表現「SSS級」，並與韓國傳奇投手柳賢振相提並論。此戰山本由伸雖在首局便被年僅21歲的強打新秀喬里奧（Jackson Chourio）轟出陽春砲失分，但隨後穩定發揮，成功壓制對手火力。最終山本完投9局僅用111球，被敲3支安打、奪7次三振、失1分責失分，展現壓倒性統治力，不僅替道奇搶下關鍵勝利，更被多家美媒稱為「神級投球」。《MLB.com》記者索尼婭・陳（Sonia Chen）在社群媒體上表示：「山本完成了他的工作，這是他在大聯盟的首次完投。」ESPN資深記者帕森（Jeff Passan）也指出：「這是自2017年賽揚強投韋蘭德（Justin Verlander）以來，季後賽首度出現的完投勝投。山本在首打席挨轟之後，幾乎完美封鎖了對手。」《Dodgers Nation》以「歷史性的活躍，向山本致敬！」為標題，《Dodger Blue》則強調這是道奇自2004年季後賽以來的首次完投，當時由利馬（Jose Lima）所締造。而知名道奇球迷播客節目《Klein25》也驚呼：「令人難以置信！國聯冠軍賽中完投，這才是王牌的表現！」《Dodgers Nation》的記者卡姆拉斯（Noah Camras）盛讚山本為「道奇王牌般的壓倒性投球」，另一位棒球記者羅梅洛（Francys Romero）更以「驚奇的里程碑」來形容山本的表現，指出他是「首位在MLB季後賽完投的日本出身的投手」。《體育朝鮮》大篇幅報導山本此役表現，並以「山本SSS級投球→美媒稱讚為神級」為標題，盛讚他的投球質量超越過往在道奇同樣有亮眼成績的韓籍名將柳賢振。報導指出，柳賢振曾於2013年代表道奇在國聯冠軍賽投出7局無失分佳績，成為首位在大聯盟季後賽拿下勝投的韓國投手。如今山本的表現，被認為有過之而無不及。更令人關注的是，山本本季例行賽共出賽30場，繳出12勝8敗、自責分率2.49的成績，投球局數達173.2局。這樣的表現也符合他去年與道奇簽下的12年3.25億美元（約新台幣99億元）天價合約。韓媒最後引述釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）賽後訪談指出，山本的控球與節奏讓他「說不出話」，直言對方不僅壓制火力，更掌握整場比賽節奏，展現頂級投手的水準。道奇將於明日在主場迎接國聯冠軍戰第3戰，由格拉斯諾（Tyler Glasnow）掛帥先發，力拚橫掃晉級世界大賽。