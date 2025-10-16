我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）台灣總部設址北士科T17、T18卡關，新壽今(16)日突然在T17、T18基地搭棚子，舉行動土儀式。台北市政府前發言人郭音蘭表示，新壽遭戳破「拿地三年、一動不動」，竟然惱羞成怒，臨時辦了場「假動土典禮」來掩飾，並反批綠營還陪演戲在搞笑。郭音蘭表示，輝達想進駐北士科，結果被新壽吊著不開價、擺架子。如今被戳破「拿地三年、一動不動」，竟然惱羞成怒，臨時辦了場「假動土典禮」來掩飾。這場「動土秀」根本沒依法向北市府報開工，北市府依法回應得很清楚，若真動工，依法開罰、勒令停工。她指出，所有人都看得懂，新壽這是「假開工、真演戲」，偏偏民進黨立委吳思瑤、市議員議員洪婉臻、林亮君，還真的願意去陪這齣戲，硬要湊個熱鬧、批「蔣市長怒罰9000」，「市長沒怒、大家反而是看民進黨在搞笑！」市府罰都不用罰、根本不用隨新壽起舞，因為開工就假的、真的業障重。郭音蘭更提到，尤其是吳思瑤，身為北投士林市民一票票選出的立委，身為民進黨政策會執行長，輝達想來台北，「除了噴政治口水、到底做過啥？嘴巴滿天飛、實際零貢獻」。新壽的戲，觀眾都清醒。假開工、真作秀，誰會蠢到違法？只剩民進黨民代搶著上車，不怕最後跟新壽一起被全場噓爆嗎？