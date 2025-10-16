我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與英國聯手打擊柬埔寨詐騙，起訴柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）創辦人中國人陳志（Chen Zhi），並將146人以及多家公司列入制裁名單，在台灣的9家太子集團相關公司也入列。不過，柬埔寨政府對此事不以為然，反批美英兩國指控要有證據，柬埔寨本身未查獲和指控任何太子集團和陳志的不法行為。根據美聯社報導，柬埔寨政府週三表示，美國和英國在追查太子集團董事長陳志，應得掌握足夠的證據。美英兩國對這家柬埔寨企業實施制裁，指控其進行大規模網路詐騙並進行強迫勞動。柬埔寨內政部發言人杜速克（Touch Sokhak）表示，太子集團滿足在柬埔寨營運的所有法律要求，其待遇與其他在柬埔寨投資的大型公司並無區別。他也表示，給予中國公民陳志柬埔寨國籍符合法律規定。杜速克宣稱，如果有足夠證據支持，柬埔寨將予以配合，「我們不包庇違法者」，但他強調，柬埔寨政府本身並未查獲或指控太子集團和陳志有不當行為。杜速克反酸，「對於美國和英國當局試圖逮捕他，我沒有太多要說的，但首先，我們希望有論點和足夠的證據來指控他。」美媒《外交家》指出，在短短十多年的時間裡，這位董事長從默默無聞一躍成為柬埔寨商界精英，並與該國最高領導人建立了密切的關係。報導提到，陳志自2014年取得柬埔寨國籍以來，就開始打入執政黨柬埔寨人民黨（CPP）的家族網絡。除了擔任洪森父子的顧問外，他還被授予公爵頭銜，這是柬埔寨最高榮譽之一。太子集團一直堅決否認其參與網路詐騙活動的報導，並動用大量資源試圖壓制對其的不利的報導。《外交家》透露，今年5月曾收到太子集團律師信函，信中指控報導構成嚴重誹謗，並要求其撤回10篇提及太子集團涉嫌參與網路詐騙活動的文章。《外交家》指出，他們並非唯一一家收到太子集團律師此類威脅的外國媒體機構，他們也拒絕撤下相關報導。