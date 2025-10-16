我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電16日召開法說會，公布第三季財報創下歷史新高，每股純益高達17.44元、年增39%。對此，資深分析師陸行之在臉書發文指出，雖然台積電今年獲利表現亮眼，但這是台積電首次用「紀律」形容往後的投資。台積電第三季營收貢獻最高為HPC，占比57%。不過，陸行之分析，台積電在第三季HPC季增為0%，相較輝達、超微指引為雙位數的季增，博通預期亦有9%的季增，這可能意味著客戶手上庫存將季減。此外，他指出，台積電第四季以台幣計價整體業務幾乎持平，隨是小幅優於市場預期，但本次法說會是台積電首度明確提出「紀律性投資（discipline）」概念，並稱要研究客戶的下游客戶需求。陸行之認為，這感覺是在市場瘋狂為AI送錢時撒下冷水，要投資人「冷靜一點」。但陸行之讚欣賞台積電今年的保守，並未隨著市場起舞，也未誇大看明年市況後才下修預期。他表示，按照目前的市況，明年每季7元以上、後年每季10元以上的現金股利應沒問題？有網友表示，爬得越高每一步踩得更穩才是台積電作風；至於現金股利，有網友引述台積電先前說法，雖然約有7成自由現金流發放現金股利給股東，但若資本支出高，發放會較持平，等到資本投資回收，股利會增加較快。