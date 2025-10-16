我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市霧峰區驚傳砍人案！一名23歲林姓男子疑似因為鄰居太吵，竟拿著水果刀找隔壁70歲陳姓女屋主理論，一怒之下持刀猛砍陳女，就連上前幫忙的70歲鄰居也遭砍，兩人當場血流如注，其中一人負傷打電話「我被殺」向其他鄰居求救，警消人員獲報趕抵現場，立即將犯嫌壓制帶回，同時將2名傷者送醫急救。據悉，林男平時與母親同住，無工作，林母接獲警方通知後趕赴派出所。今日下午1時50分許，林男疑似嫌隔壁鄰居70歲陳姓婦人太吵，憤而持刀前往理論，一怒之下對著陳婦連砍4刀，而另名70歲施姓鄰居見狀上前阻止，不料也遭林男遷怒砍殺，2人當場血流如注，民宅地面流滿大量血跡。林男犯案後雙手沾滿鮮血，身上的衣褲也都是血漬，且淡定坐在民宅大門前等待警方抵達。根據鄰居透露，先前陳女就與林男有糾紛，陳女在門口燒金紙時，雙方曾爆發口角。而無業、有傷害前科的林男平時與母親同住，事發當時林母外出工作不在家，經警方通知，林母立即趕赴派出所。全案警詢後依傷害、殺人未遂罪將林男移送台中地檢署偵辦。