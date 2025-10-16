我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市士林區福中公園14日晚間發生疑似輕生案，一名約60歲男子在公園涼亭內突然全身著火，現場民眾目擊後立刻通報警方。轄區警方事後封鎖現場，雖然緊急送醫搶救，經一晚救治仍在15日上午宣告不治。警方調查，14日晚上6時許，警方獲報士林區福中公園有男子起火燃燒，警方立即拿起滅火器將男子身上的火焰撲滅，再以水管降溫，男子至少被燒了3分鐘，還在男子身旁找到遺留的打火機。男子全身多處出現二至三度燒燙傷，意識不清，由救護人員緊急送往醫院搶救，但仍在昨天早上宣告不治。初步了解，死者為66歲林姓男子，現場未發現遺書，僅遺留打火機，警方初步排除外力介入，詳細死亡原因有待後續釐清。