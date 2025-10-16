LOL《英雄聯盟》2025世界賽瑞士制淘汰賽第二天戰果揭曉，今（16）日LCP賽區的台灣隊伍CFO戰勝T1、另一方面PSG輸給HLE掉入0-2組別陷入淘汰邊緣，賽後進行第三輪抽籤，最終CFO將在2-0組別遇上LPL的AL，雙方進行BO3賽事，勝者直接晉級8強，T1則與GEN在1-1組別強碰，PSG則抽到美洲LTA第二種子VKS，期盼可以盡快調整好狀態。《NOWNEWS》本文整理英雄聯盟S15世界賽瑞士制賽程、抽籤結果、各隊戰績、賽制。
2025《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制第三輪賽程
🟡 2-0 組別（BO3）｜台灣時間 10/17
16:00 KT vs. TES
19:00 CFO vs. AL
🟡 1-1 組別（BO1）｜台灣時間 10/18
16:00 TSW vs. FLY
17:00 T1 vs. GEN
18:00 G2 vs. BLG
19:00 HLE vs. 100T
🟡 0-2 組別（BO3）｜台灣時間 10/19
16:00 MKOI vs. FNC
19:00 VKS vs. PSG
2025《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制最新戰績（截止10/16）
🟡LCP 賽區（港澳台／東南亞／日本／大洋洲）
📍CFO：2勝0敗
📍TSW：1勝1敗
📍PSG：0勝2敗
🟡LCK 賽區（韓國）
📍GEN：1勝1敗
📍HLE：1勝1敗
📍KT：2勝0敗
📍T1：1勝1敗
🟡LPL 賽區（中國）
📍BLG：1勝1敗
📍AL：2勝0敗
📍TES：1勝1敗
🟡LEC 賽區（歐洲、獨立國協／土耳其）
📍G2：1勝1敗
📍MKOI：0勝2敗
📍FNC：0勝2敗
🟡LTA 賽區（北美洲）
📍FLY：1勝1敗
📍VKS：0勝2敗
📍100T：1勝1敗
2025《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制賽制
📌瑞士制賽事詳情
◾參賽戰隊：5大賽區前3種子戰隊，以及入圍賽獲勝戰隊，共計16支戰隊。
◾賽制：「瑞士制」在2023「LOL世界賽」被正式引進，對收視、比賽內容的效果有很大的正面回饋，因此延續使用。瑞士制中，16支戰隊將被編制為 Pool 1至 Pool 3，瑞士制共有5輪，首輪 Poo1 只能與 Pool 3對戰、Pool 2只能和 Pool 2相互對戰，且同賽區要迴避。
第二輪開始後「同戰積戰隊互打，先前交手過不再對戰」，並以抽籤決定對手；瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定是否晉級或淘汰的賽事，將以BO3模式，其餘皆為BO1」，共計8隊可以晉級。
