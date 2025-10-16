我是廣告 請繼續往下閱讀

2025《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制第三輪賽程

2-0 組別（BO3）｜台灣時間 10/17

1-1 組別（BO1）｜台灣時間 10/18

0-2 組別（BO3）｜台灣時間 10/19

▲英雄聯盟2025世界賽瑞士制淘汰賽第三輪對戰組合一次看。（圖／LoL Esports flickr）

2025《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制最新戰績（截止10/16）

▲Faker領軍的T1，將在本週六對決LCK賽區王者GEN。（圖／LoL Esports flickr）

2025《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制賽制

LOL《英雄聯盟》2025世界賽瑞士制淘汰賽第二天戰果揭曉，今（16）日LCP賽區的台灣隊伍CFO戰勝T1、另一方面PSG輸給HLE掉入0-2組別陷入淘汰邊緣，賽後進行第三輪抽籤，最終，雙方進行BO3賽事，勝者直接晉級8強，T1則與GEN在1-1組別強碰，PSG則抽到美洲LTA第二種子VKS，期盼可以盡快調整好狀態。《NOWNEWS》本文整理英雄聯盟S15世界賽瑞士制賽程、抽籤結果、各隊戰績、賽制。◾參賽戰隊：5大賽區前3種子戰隊，以及入圍賽獲勝戰隊，共計16支戰隊。◾賽制：「瑞士制」在2023「LOL世界賽」被正式引進，對收視、比賽內容的效果有很大的正面回饋，因此延續使用。瑞士制中，16支戰隊將被編制為 Pool 1至 Pool 3，瑞士制共有5輪，首輪 Poo1 只能與 Pool 3對戰、Pool 2只能和 Pool 2相互對戰，且同賽區要迴避。第二輪開始後「同戰積戰隊互打，先前交手過不再對戰」，並以抽籤決定對手；瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，，共計8隊可以晉級。