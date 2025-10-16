我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃荷娜被通緝後潛逃海外，目前被目擊在柬埔寨從事非法交易。（圖／翻攝自韓網）

韓國知名企業南洋乳業的孫女黃荷娜，過去跟男星朴有天曾有一段論及婚嫁的戀情，不過兩人交往期間由多次吸食毒品被捕。2019年她曾因為吸毒被判緩刑，沒想到過不久又再犯，因此被判刑，不過不願吃牢飯的她在2023年先是逃去泰國，現又傳出她已經在柬埔寨，甚至還懷上了中國富豪的孩子。37歲的黃荷娜過去曾和男星朴有天訂婚而廣為人知，不料她因為吸毒被捕，隨後朴有天也被查出吸食毒品遭到調查。根據了解她過去曾因為吸毒多次被判刑，後來因為不願吃牢飯潛逃至泰國金邊，她也因此被國際刑警組織列為紅色通緝犯。近日再次傳出她的近況，傳她現在在柬埔寨從事洗錢、販毒、性交易等不法交易。綜合韓媒報導，知情人士聲稱黃荷娜在當地從事性交易仲介、販毒、洗錢等黑市交易；同時也有人透露，黃荷娜過得如此順遂的原因，是因為她和柬埔寨的高層正在交往中，「他們還在夜店瘋狂舉辦派對」，透露有相當多的目擊證人。不僅如此，現更傳出黃荷娜已經懷孕，她身邊好友透露黃荷娜住在當地的高級住宅區中，本人也親口向好友證實自己「懷孕中」，肚子也已經明顯隆起，根據了解父親應該是中國富商，不過相關資訊皆沒有獲得證實。黃荷娜多年前曾受訪，表示在監獄中才知道吸毒對自己的危害，呼籲大家「千萬別碰毒品」，當時她還分享了自己全身因毒品所留下的疤痕，覺得自己因為毒品的影像變得相當醜陋，因此她決定痛改前非，在家人的幫助、陪伴下努力戒毒。然而現在的她不僅沒有開始全新人生，反而成為了家喻戶曉的通緝犯，令人唏噓。