柬埔寨詐騙集團犯罪猖獗，近期掀起韓國媒體高度關注，除了把人騙到詐騙園區當豬仔外，韓媒也揭露了新型的「No-show詐騙」手法，今年迄今已在韓國發生4506起類似犯罪，詐團得手金額達到737億韓元、約新台幣16億元，引發警方關注。
根據《韓聯社》報導，韓國警方統計，今年1月至9月，主要鎖定餐飲自營業者發動的「No-show詐騙」已經發生4506起，累計受害金額達到737億韓元，但破案率僅有16％，絕大多數此類詐團都逍遙法外。
所謂「No-show詐騙」，主要手法是詐騙集團藉著冒充公家機關或軍方單位，向餐廳預訂團體聚餐，然後故意要求「店內沒有的高價料理或酒品」，誘使業者先墊錢付款購買，之後便人間蒸發。
韓國警方表示，這是以柬埔寨為據點的電信詐騙集團所衍生出的新型詐騙手法，近來其犯罪據點已擴散至泰國、菲律賓等地。犯罪受害者大多為餐飲自營業者。
警方以被破獲的案例進一步說明，詐團冒充總統警衛處職員，向業者預訂團體聚餐，接著提到聚餐必須要有某款葡萄酒，並誘導餐廳業者向假的合作廠商墊款代購，稱款項會在聚餐當天一併結清，結果就人間蒸發。這個詐團以此手法，詐騙得手14億韓元。
由於受害案件眾多，韓國警方從今年6月開始把此類「No-show詐騙」分出來獨立統計，列為重點調查項目，對背後詐騙主謀展開深入追查。
