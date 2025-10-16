日本蘋果糖始祖「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊，前些日子因為狂搬20包台灣砂糖回日本，沒想到驚動台灣、日本海關，瞬間在台灣爆紅。池田喬俊前天再度回到台灣，這次雖然平安度過海關，卻透過「日本漢字與空格」偽中文溝通方式報平安，再度引發網路話題，讓台灣人笑翻直呼「到底是誰教老闆的！」
日本蘋果糖老闆又來台灣！換1招溝通太神
日本知名蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊，前陣子攜帶20包台灣砂糖返回台灣，在行李箱內塞爆了「台灣精緻細沙」與「台灣精緻特砂」兩種款式砂糖，粗估重達20公斤，沒想到被台灣海關關切，抵達日本後甚至還被緝毒犬「聞一下」調查。
老闆池田喬俊在14日再度造訪台灣，他於Threads報平安，卻利用日文漢字與空格發文，表示「我 無事 台湾 入国 了」、「毒犬 検査 無」、「翻訳機 不能 何故」，表達自己平安無事到達台灣，這次沒有緝毒犬檢查，只是翻譯機不知為何無法使用，文末強調期待與台灣民眾見面。
老闆特別的溝通方式，吸引7萬人按讚，不少台灣網友紛紛笑翻留言，「完全掌握跟台灣人溝通的精華」、「我要笑死，誰教老闆這個精髓的」、「誰教的？他怎麼知道這樣也可以跟台灣人溝通」、「老闆學會使用新文體了」，甚至還有人用同樣方式回應「非常 嬉 又 台湾 来 砂糖 大事」。
這招溝通方式是在網路上十分火紅的「偽中文」，是母語人士學習外語時，因為好玩或是自認為保留原有語言構造也能溝通，所出現的一種文法，就是利用日語中的漢字、不輸入假名，來組成句子或者詞語，書寫方式在台日網友間十分流行。
為何狂掃台灣砂糖？蘋果糖老闆解釋了、台糖也搶合作
池田喬俊之所以特別喜愛台灣砂糖，他解釋，是因台灣砂糖較有「厚度」與「層次感」，即使蘋果糖糖衣做得很薄，依舊能帶出明顯香氣，儘管科學上證明兩邊的糖在性質與成分上完全相同，仍然想用從台灣帶回來的砂糖，為日本粉絲們製作和台灣一樣的蘋果糖。
池田喬俊帶台灣砂糖回日本爆紅後，不只店家名氣大漲，甚至還引來台糖主動邀約合作，池田喬俊表示將在11月前往台南、高雄參加展出的期間，親自前往拜訪台糖公司；台糖方面也證實，屆時雙方將討論合作細項，亦會有具備日文專業的同事與他溝通。
東京林檎製飴所爆紅！台灣快閃時間一次看
除了合作好消息，「東京林檎製飴所」於今日起11月4日，將在台北新光三越信義新天地A11日本展設立快閃店；南部的朋友不用傷心，「東京林檎製飴所」11月於台南、高雄也有快閃檔期，11月6日至11月23日將在新光三越台南西門店，11月25日至12月7日則在高雄左營店。
🟡「東京林檎製飴所」蘋果糖台灣快閃檔期
📍台北信義A11：10月16日至11月04日
📍台南西門店：11月06日至11月23日
📍高雄左營店：11月25日至12月07日
我是廣告 請繼續往下閱讀
日本知名蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊，前陣子攜帶20包台灣砂糖返回台灣，在行李箱內塞爆了「台灣精緻細沙」與「台灣精緻特砂」兩種款式砂糖，粗估重達20公斤，沒想到被台灣海關關切，抵達日本後甚至還被緝毒犬「聞一下」調查。
老闆特別的溝通方式，吸引7萬人按讚，不少台灣網友紛紛笑翻留言，「完全掌握跟台灣人溝通的精華」、「我要笑死，誰教老闆這個精髓的」、「誰教的？他怎麼知道這樣也可以跟台灣人溝通」、「老闆學會使用新文體了」，甚至還有人用同樣方式回應「非常 嬉 又 台湾 来 砂糖 大事」。
這招溝通方式是在網路上十分火紅的「偽中文」，是母語人士學習外語時，因為好玩或是自認為保留原有語言構造也能溝通，所出現的一種文法，就是利用日語中的漢字、不輸入假名，來組成句子或者詞語，書寫方式在台日網友間十分流行。
為何狂掃台灣砂糖？蘋果糖老闆解釋了、台糖也搶合作
池田喬俊之所以特別喜愛台灣砂糖，他解釋，是因台灣砂糖較有「厚度」與「層次感」，即使蘋果糖糖衣做得很薄，依舊能帶出明顯香氣，儘管科學上證明兩邊的糖在性質與成分上完全相同，仍然想用從台灣帶回來的砂糖，為日本粉絲們製作和台灣一樣的蘋果糖。
池田喬俊帶台灣砂糖回日本爆紅後，不只店家名氣大漲，甚至還引來台糖主動邀約合作，池田喬俊表示將在11月前往台南、高雄參加展出的期間，親自前往拜訪台糖公司；台糖方面也證實，屆時雙方將討論合作細項，亦會有具備日文專業的同事與他溝通。
除了合作好消息，「東京林檎製飴所」於今日起11月4日，將在台北新光三越信義新天地A11日本展設立快閃店；南部的朋友不用傷心，「東京林檎製飴所」11月於台南、高雄也有快閃檔期，11月6日至11月23日將在新光三越台南西門店，11月25日至12月7日則在高雄左營店。
🟡「東京林檎製飴所」蘋果糖台灣快閃檔期
📍台北信義A11：10月16日至11月04日
📍台南西門店：11月06日至11月23日
📍高雄左營店：11月25日至12月07日