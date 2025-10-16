我是廣告 請繼續往下閱讀

日本蘋果糖老闆又來台灣！換1招溝通太神

▲池田喬俊前陣子攜帶20包台灣砂糖返回台灣，在行李箱內塞爆了「台灣精緻細沙」與「台灣精緻特砂」兩種款式砂糖，粗估重達20公斤，沒想到被台灣海關關切，抵達日本後甚至還被緝毒犬調查。（圖／池田喬俊X@pomedamourtokyo）

卻利用日文漢字與空格發文，表示「我 無事 台湾 入国 了」、「毒犬 検査 無」、「翻訳機 不能 何故」

這招溝通方式是在網路上十分火紅的「偽中文」

為何狂掃台灣砂糖？蘋果糖老闆解釋了、台糖也搶合作

是因台灣砂糖較有「厚度」與「層次感」，即使蘋果糖糖衣做得很薄，依舊能帶出明顯香氣，儘管科學上證明兩邊的糖在性質與成分上完全相同，仍然想用從台灣帶回來的砂糖

池田喬俊表示將在11月前往台南、高雄參加展出的期間，親自前往拜訪台糖公司；台糖方面也證實，屆時雙方將討論合作細項，亦會有具備日文專業的同事與他溝通。

▲池田喬俊認為使用台灣砂糖製作的蘋果糖，口感上較有「厚度」與「層次感」。（圖／池田喬俊X@pomedamourtokyo）

東京林檎製飴所爆紅！台灣快閃時間一次看

🟡「東京林檎製飴所」蘋果糖台灣快閃檔期

