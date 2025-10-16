我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨黨主席選舉，18日即將登場，選戰白熱化，各個候選人勤拉票爭取支持，鄭麗文15日出席台中退將協會活動，前黃復興黨部主委季麟連上台時，用台語喊口號「5號5號（5號是鄭麗文）拍拍手、4號4號(4號是郝龍斌)死了了！」隨即笑著補充說「後面一句收回啊！」請大家支持鄭麗文，挨轟此番言論失言，今天(16日)在鄭麗文活動上再次鞠躬道歉。活動當下聽到這句話的鄭麗文，馬上出面幫季麟連緩頰，現在大家還在選舉，還是要控制一下自己的發言，不要有任何讓大家彼此不愉快的，所以發言還是盡量謹慎，不要破壞黨內和氣跟團結跟和諧。今天活動上季麟連鞠躬致歉，表示「被打到現在，打得體無完膚，我承認這是我的疏忽，是我的錯誤，在此鄭重地、嚴肅地向我提這句話，有受到傷害的人表達歉意。」不過後面又說，「最近我被打，這個打我的人，我覺得都不怎麼樣。」