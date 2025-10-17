Happy Friday！今（16）日，星巴克表示，周五「買一送一」foodomo外送優惠；周末六日「3大那堤半價多一杯」foodpanda咖啡優惠。85度C表示，中大杯咖啡系列「第二杯半價」一次看。
星巴克：周五買一送一！那堤半價多一杯 周末咖啡優惠
星巴克表示，五六日咖啡優惠一次看
◾️周五「星巴克買一送一」咖啡優惠！星巴克表示，foodomo星巴克好友分享日，2025年10月1日(三)～10月31日(五)每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡、冰搖檸檬果茶，其中一杯由星巴克招待。
4款飲料咖啡買一送一優惠價格：
2杯「特大杯那堤」優惠價155元（原價310元）、平均77.5元
2杯「特大杯摩卡」優惠價170元（原價340元）、平均85元
2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元（原價350元）、平均87.5元
2杯「特大杯冰搖檸檬果茶」優惠價140元（原價280元）、平均70元
◾️六日「3大那堤半價多一杯」周末優惠！星巴克10月18日至11月4日，foodpanda第二杯半價，活動期間點購兩杯大杯(含)以上，特選馥郁那堤、醇濃抹茶那堤、焦糖奶香星享那堤，享第二杯半價。
提醒大家，星巴克將依外送配方製作飲品皆約九分滿(含冰塊)；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目不適用任何優惠；本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
85度C：中大杯咖啡「第二杯半價」週五咖啡日優惠
85度C表示，10月16日週五咖啡日優惠，中大杯咖啡「第二杯半價」開喝！想喝好一點，榮獲ITQI頂級美味大賞殊榮，義式咖啡豆「二星」、厚咖啡風味咖啡豆「一星」，中杯加25元／大杯35元即可升級。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
資料來源：星巴克、foodomo、foodpanda、85度C
85度C表示，10月16日週五咖啡日優惠，中大杯咖啡「第二杯半價」開喝！想喝好一點，榮獲ITQI頂級美味大賞殊榮，義式咖啡豆「二星」、厚咖啡風味咖啡豆「一星」，中杯加25元／大杯35元即可升級。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。