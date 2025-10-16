我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）宣布，雅加達將斥資超過90億美元（約新台幣2755億元），採購至少42架中國製殲10C戰機，這不僅是印尼首次購入非西方製造的主力戰機，也意味著東南亞最大國正在重新調整其軍事與外交布局。殲10C是中國自主研發的多用途輕型戰鬥機，具備先進雷達與中距空對空飛彈系統，被外界視為中國版的F-16。印尼國防部發言人印基里王（Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang）先前證實空軍正在評估該機性能，以確保其能有效提升印尼防空能力。據印尼媒體報導，這批戰機可能由成都飛機工業集團生產，首批預計於2027年前交付，印尼飛行員將赴成都接受訓練。財政部長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）指出，財政部已核准預算並等待北京確認交付時程，「一切已準備就緒」。根據《雅加達郵報》（Jakarta Post）報導，此案最早在2023年底啟動談判，當時印尼政府考慮以「軍貿換投資」形式，允許中資企業參與印尼國防工業建設，作為部分交易條件。在總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）領導下，印尼正積極推動「國防自主化」與軍事現代化。自他2019年出任國防部長以來，多次出訪中國、法國、俄羅斯、土耳其與美國，希望在不結盟的前提下，分散武器來源、避免對單一陣營過度依賴。今年初，印尼才與法國簽約採購42架「飆風」（Rafale）戰機，首批預計2026年交付；6月又與土耳其簽署協議，將引進48架KAAN戰機。根據新加坡南洋理工大學戰略研究中心分析，印尼購買中國戰機的決定「可能觸動南海問題的敏感神經」，特別是在越南、馬來西亞及菲律賓等與中國存在領土爭議的鄰國之間，恐加深區域不信任。專家指出，印尼雖奉行「獨立自主」外交，但實際上正嘗試在中美之間取得戰略平衡。國際戰略研究所（IISS）分析員費爾南多（Aaron Fernando）表示，印尼選擇同時與中國與法國合作，反映出一種務實的軍事多元化思維，但也讓雅加達更難在區域衝突中保持中立。印尼空軍目前擁有美製F-16、俄製蘇愷27與蘇愷30戰機，多數服役超過20年。隨著部分機型老化、維修成本高漲，印尼急需新機汰換。若殲10C正式服役，將成為印尼首批具備主動相位陣列雷達（AESA）與匿蹤性能的亞洲製戰機，標誌著印尼空軍邁入新世代。