泰國經濟陷入瓶頸，新總理阿努廷坦言「被越南超前簡直是場惡夢」，誓言以短期刺激與長期改革並行拚經濟。然而專家警告，泰國真正的危機不在數據落後，而是多年政治動盪與結構僵化拖垮成長動能。當越南靠產業升級快速崛起，泰國若仍陷在補貼與短線政策的循環中，恐將錯過下一波東南亞競爭格局的主導權。阿努廷（Anutin Charnvirakul）指出，越南以6.6%的年成長率領先泰國，是「一記警鐘」。世界銀行最新報告顯示，越南憑藉出口升級與供應鏈重組，幾年內恐在GDP總量上超越泰國。面對競爭壓力，泰國政府15日召開經濟內閣首次會議，批准440億泰銖（約新台幣413.7億元）補貼方案，涵蓋食品、商品與生活服務。阿努廷強調，要在短期內見效，必須讓政策部門協同推進，「用短期刺激換取長期動能」。不過，走入市集的泰國民眾感受卻不樂觀。曼谷恰圖恰市集（Chatuchak Market）的攤販賈林（Mimi Jarin）說，與疫情前相比遊客少了一半，「景氣根本回不去從前」；販售植栽的文恩（Win）則嘆，客人為省錢改線上購物，「現在一年只來兩三次」。他們的無奈正反映了內需疲軟與觀光復甦乏力的現實。泰國法政大學（Thammasat University）學者帕維達（Pavida Pananond）指出，泰國經濟困境是長年結構問題的累積結果。製造出口與觀光業長期支撐國家經濟，但勞動力生產力低、創新力不足，改革遲緩。她說，疫情讓觀光業停擺，也揭露出口競爭力下滑的事實。更嚴重的是政治動盪導致投資者信心受挫，「20年間多次政變與法院判決換總理，三年內就換了三任領導人，誰敢長期投資？」帕維達認為，現金補貼能短暫穩定民心，但若缺乏政治穩定與制度改革，終將成效有限。她建議政府強化本地企業能力、推動自動化與技能升級，發展農業加工等本土優勢產業，並鬆綁投資法規，「別再只依賴外資設廠」。泰國發展研究院（Thailand Development Research Institute, TDRI）學者諾納瑞特（Nonarit Bisonyabut）也指出，泰國步入中高收入階段後，成長放緩屬自然現象，但真正問題是經濟政策缺乏連續性。他批評，泰國二十年來習慣依賴短期財政刺激，「像打類固醇，一開始有效，後來愈打愈沒用」。他呼籲政府應推動連續五至十年的結構改革，建立跨政黨共識，「即使阿努廷任期僅四個月，也該為長期改革奠基」。面對外部挑戰，泰國還得承受中美貿易摩擦升溫的衝擊。泰國副央行行長披提警告，全球供應鏈波動將影響出口與成長預期。雖然政府近期宣布購回100億美元（約新台幣3063億元）不良債務、推出共付機制補貼六成民生支出，但工業信心仍未完全恢復。最新工業景氣指數顯示，雖略有回升，但企業普遍保守觀望。政府同時著手與美國協商原產地規則、與歐盟推動自由貿易協定，並擴大國內旅遊支出扣稅與中小城鎮補貼，希望帶動觀光與內需。另方面，政府推行「泰國加一」產業策略，強化本地供應鏈韌性，減少對外資依賴。阿努廷想以補貼與刺激喚回成長，但泰國經濟要真正甦醒，靠的絕非幾個月的政策熱度，而是長期穩定的制度與方向。唯有擺脫政爭、推動勞動力升級與產業轉型，讓企業敢投資、人才願留下，泰國才可能從「被超越的惡夢」中清醒過來，重新站上東南亞的經濟舞台。