泰國紅衫軍知名領袖尼永向憲法法院請願，要求解散執政的泰自豪黨與最大在野黨人民黨，指兩黨簽署的政治協議違憲、涉嫌顛覆民主體制。這起案件可能成為阿努廷政府上任後最大政治危機，也讓泰國政局再次陷入不確定。根據《曼谷郵報》報導，尼永（Niyom Nopparat）15日正式遞交請願書，指控泰自豪黨與人民黨於9月初簽署的「五點協議」違反憲法第49條中「不得以任何方式顛覆民主政體」的規定。該協議內容包括承諾修憲、提前舉行大選，以換取人民黨在國會的支持，使泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）得以接任首相，取代被憲法法院罷免的前總理兼為泰黨黨魁貝東丹（Paetongtarn Shinawatra），並組成少數政府。尼永在請願中引用多名政要在國會辯論的言論作為佐證，指出前公共衛生部長崇南（Chonlanan Srikaew）與前司法部長他威（Thawee Sodsong）皆曾質疑，該協議實質上是以政治交換方式改變權力結構，可能削弱議會制衡與民主正當性。他強調，兩黨以「政治妥協」為名實行「權力共治」，形同繞過選舉授權的「變相政變」。阿努廷（Anutin Charnvirakul）政府自九月成立以來，便面臨內外交困。除了經濟低迷與民意分裂外，阿努廷因與川普政府互動頻繁、外交取向親美，也引起部分保守派不滿。上週他在國會承諾「四個月內重振國家信心」，但此刻的政治風暴，恐讓改革步伐受阻。尼永並批評現行制度設下的「公民請願門檻」過高，讓民眾難以監督政府。他上月也曾向憲法法院投訴阿努廷涉嫌將公用道路挪作私人飛機跑道使用，但因程序不符遭駁回。除尼永外，後補參議員阿卡拉瓦（Akarawat）亦在9月底向總檢察長辦公室遞交請願，指兩黨的合作協議破壞民主，恐造成政府軟弱、浪費公帑，並使人民黨背離原本作為「前進黨」時期所主張的民主價值。這起請願若獲憲法法院受理，勢必再次撼動泰國脆弱的政治平衡。若法院裁定解散任何一方政黨，不僅將使阿努廷政府垮台，也可能引發街頭抗議與軍方重新介入政治的連鎖反應。泰國近年政治動盪未止，如今在民怨與政爭交織下，民主體制能否穩定過渡，仍充滿未知。