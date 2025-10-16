美股16日開盤後各主要指數齊漲，受到台積電上修全年營收成長預期提振，晶片股普遍走強，不過台積電ADR開盤小漲後隨即走跌，但漲幅跌幅都不高。與此同時，國際金價在盤中一度站上每盎司4250美元大關，再創歷史新高。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲58.36點或0.13％、標普500指數上漲6.85點或0.10％、那斯達克指數上漲77.795點或0.34％、費城半導體指數上漲52.41點或0.77％。
根據《CNBC》報導，台積電公布最新營利表現亮眼，提振了科技股士氣，AI交易持續，博通早盤股價上漲約2％、美光科技股價上漲近4％。科技公司的強勁收入預測將投資人的注意力從近期中美貿易戰中轉移開來。
不過，分析師特恩奎斯特（Adam Turnquist）表示，股市過於依賴AI交易來推動其發展，有點令人擔心。俗稱「華爾街恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）這兩天都在20徘徊，顯示投資人緊繃情緒仍在。
另外，國際金價站上每盎司4250美元歷史新高，也代表著避險需求居高不下，美中貿易戰以及美國政府關門持續的陰影，加上美國聯準會降息的預期，使得黃金的吸引力持續飆漲，且短期可見的未來似乎沒有反轉訊號。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，分析師特恩奎斯特（Adam Turnquist）表示，股市過於依賴AI交易來推動其發展，有點令人擔心。俗稱「華爾街恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）這兩天都在20徘徊，顯示投資人緊繃情緒仍在。
另外，國際金價站上每盎司4250美元歷史新高，也代表著避險需求居高不下，美中貿易戰以及美國政府關門持續的陰影，加上美國聯準會降息的預期，使得黃金的吸引力持續飆漲，且短期可見的未來似乎沒有反轉訊號。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。