海牙國際刑事法院（ICC）10月15日宣布，撤銷首席檢察官卡林．汗（Karim Khan）在前菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）案件中的職務，理由是他在上任前曾代理杜特蒂「禁毒戰爭」受害者，構成「利益衝突」與「合理偏見之虞」。此案被視為ICC在追究國家元首人權責任的重大測試，象徵國際社會對杜特蒂執政遺緒的審視正邁入新階段。這項由五名上訴法官一致通過的判決指出，雖然沒有證據顯示卡林．汗存在實質偏見，但「理性且公正的旁觀者」可合理懷疑其中立性。卡林．汗在接任ICC檢察官前，曾是人權律師，並代表多名因菲律賓禁毒政策喪親的家屬。菲律賓辯護團隊因此主張，他對杜特蒂「早有罪責預設立場」，恐影響審理公正。ICC發言人法迪．阿布達拉（Fadi El Abdallah）強調，卡林．汗的去職不會拖延審理，案件將由副檢察官接手。同時，卡林．汗自5月起已暫停職務，正接受外部調查，內容涉及性行為不當指控，使這位檢察官近月來爭議不斷。杜特蒂自今年3月被捕、移送海牙後，持續否認「反人類罪」指控。法院日前再度駁回其保釋申請，指出他若獲釋恐干擾證人、拒絕回庭。9月預審則因其健康惡化延期。現年80歲的杜特蒂由於罹患神經退化疾病，其律師團已多次要求無限期延後審理。ICC對杜特蒂的調查範圍涵蓋他在1990年代擔任達沃市長時的「死亡小隊」（Davao Death Squad）行動，以及2016至2022年間推動的「禁毒戰爭」。菲律賓警方聲稱共有約6000人死亡，但人權組織指出，實際數字可能高達3萬人，多數受害者為貧民區居民與小型藥販。聯合國人權理事會、國際特赦組織與人權觀察均曾批評，杜特蒂時期的禁毒行動「等同於國家授權的殺戮」。自小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任後，馬尼拉政府雖宣稱「調整策略」，但仍拒絕配合ICC調查，並重申「菲律賓司法體系能自我處理」。學者分析，這起案件不僅攸關杜特蒂個人責任，也象徵東南亞地區對國際司法權的接受度正在受到考驗。杜特蒂案件的走向，將不僅決定這位前總統的歷史定位，更考驗國際刑事法院在東南亞能否落實跨國司法正義。對菲律賓而言，這場審判是面對自身人權傷痕的重要時刻；對區域而言，則象徵權威與問責之間的角力。當國際法院試圖追究國家暴力責任時，如何在主權與正義間取得平衡，或將成為未來數年內亞太地區最關鍵的法理與政治辯題。