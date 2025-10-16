我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨詐騙園區再添命案。一名30多歲韓國女子在越南與柬埔寨交界地區被發現身亡，韓國政府緊急發布最高級「禁止旅遊」警示，並加速遣返滯留當地的韓籍詐騙嫌疑人。柬埔寨詐騙園區問題再度引發韓國社會震撼。韓國政府近日發現，超過1000名韓國公民在柬埔寨從事疑似詐騙活動。就在一名韓國女大學生被騙至詐騙園區遭虐待致死的事件仍餘波未平時，又傳出另一名韓國女子在越南與柬埔寨邊境地區被發現陳屍。根據韓聯社報導，死者為30多歲女子A某，於10月8日被發現倒臥在柬埔寨接壤越南的邊境地區。警方指出，遺體經法醫檢驗後未見暴力傷痕，初步排除他殺可能，遺體已移交家屬並火化，死因仍待釐清。事件曝光後，韓國外交部立即將柬埔寨部分地區旅遊警示提升至最高等級、第四級「禁止旅遊」，包括波哥山（Bokor Mountain）、巴域市（Bavet City）與波貝市（Poipet City）等區域，呼籲國民勿前往高風險地區。韓國國家安保室長魏聖洛（Wi Seung-ho）指出，政府當前的首要任務是盡速遣返被柬埔寨警方拘留的60多名韓籍詐騙嫌疑人，並爭取於本週內完成相關程序。韓聯社報導補充，當局調查顯示，目前在柬埔寨境內從事詐騙活動的外籍人士超過20萬人，其中韓國人約有1000多人。柬埔寨警方近期加強掃蕩行動，已逮捕數百名嫌犯，其中韓國籍人士達63人。韓國外交部同時對西哈努克省（Sihanoukville）發布三級「建議撤離」警示，對柬埔寨其他地區則發布二級「謹慎前往」警告。韓國的旅遊警示制度分為四級，從低到高依序為藍色（注意安全）、黃色（謹慎前往）、紅色（建議撤離）、黑色（禁止旅遊）。此次針對柬埔寨發布的特別警示屬於臨時措施，為期90天，屬於介於黃色與紅色之間的中高風險級別。