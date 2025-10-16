美國與英國政府14日宣布聯手行動，對柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）創辦人陳志提起跨國訴訟，指控其主導全球加密貨幣詐騙網絡，非法獲利高達150億美元，為美國史上最大規模的加密貨幣查扣案之一。
科技專家許美華在臉書發文指出，其實早在去年5月，台灣一名年輕人萌萌（Kuochun Hung）就已經展開自發調查，追蹤「太子控股」在台活動。萌萌發現，該公司早在台北市重慶南路設有據點，甚至掛上醒目的公司招牌。他因上班地點距離不遠，常在清晨五點親自觀察該處狀況。
許美華說，萌萌之所以開始關注，是因他當時看到一篇國際專訪，一名中國祕密警察艾瑞克（化名）叛逃後接受外媒採訪時提到，自己曾在柬埔寨「太子地產集團」任職，而該公司正是「太子控股」的子公司，萌萌因此展開查證，結果發現這家詐騙集團在台灣的公司地址，位於重慶南路113號。
巧合的是，艾瑞克的訪問曝光後不久，「太子控股」就迅速將公司登記地址從重慶南路搬遷至大安區和平東路，也就是如今被揭露、與天王周杰倫為鄰的豪宅「和平大苑」。
萌萌持續追蹤一年多，觀察到重慶南路的舊址雖無人進出，卻時常有人前來取信。今年3月甚至有人整理門口信件，而截至10月15日仍保持有人來往的狀態。許美華指出，若國安單位要追查，可調閱附近監視器畫面，相信能找到線索。
她強調，萌萌全程都是自發行動，沒有任何金錢報酬，純粹出於關心與警覺，「國安單位真的該頒獎給他！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
許美華說，萌萌之所以開始關注，是因他當時看到一篇國際專訪，一名中國祕密警察艾瑞克（化名）叛逃後接受外媒採訪時提到，自己曾在柬埔寨「太子地產集團」任職，而該公司正是「太子控股」的子公司，萌萌因此展開查證，結果發現這家詐騙集團在台灣的公司地址，位於重慶南路113號。
巧合的是，艾瑞克的訪問曝光後不久，「太子控股」就迅速將公司登記地址從重慶南路搬遷至大安區和平東路，也就是如今被揭露、與天王周杰倫為鄰的豪宅「和平大苑」。
萌萌持續追蹤一年多，觀察到重慶南路的舊址雖無人進出，卻時常有人前來取信。今年3月甚至有人整理門口信件，而截至10月15日仍保持有人來往的狀態。許美華指出，若國安單位要追查，可調閱附近監視器畫面，相信能找到線索。
她強調，萌萌全程都是自發行動，沒有任何金錢報酬，純粹出於關心與警覺，「國安單位真的該頒獎給他！」