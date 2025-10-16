我是廣告 請繼續往下閱讀

一名外國網友近日論壇Reddit分享，他準備11 月來台北玩3天，並用AI規劃了完整行程，請網友幫忙給意見。沒想到他安排「故宮博物院」只逛四小時，立刻被笑，絕對不夠逛，「你可以在那裡待一整天！」這名網友表示，他使用AI虛擬旅遊助理「AI TripBot」生成行程。根據他貼出的圖片，AI 幫他排的第一天包括早上登象山、參觀台北101，中午在101鼎泰豐用餐，下午兩點半前往故宮博物院，晚上再去士林夜市。扣除交通時間，參觀故宮的時間僅約四小時。接下來兩天的行程則涵蓋中正紀念堂、國立台灣博物館、龍山寺、剝皮寮歷史街區、台北市立美術館、松山文創園區等，吃的部分也包括阿宗麵線、金峰滷肉飯、饒河夜市與淡水老街。不過網友們看到行程安排後，對於AI安排逛故宮的時間僅僅4小時，表示因為收藏太多，至少要安排半天以上。此外，101鼎泰豐實在太夯，有人推薦他去其他小籠包名店，否則要有排90分鐘以上的心理準備，但網友表示鼎泰豐在美國也很知名，是他必去餐廳名單。