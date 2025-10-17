我是廣告 請繼續往下閱讀

白俄羅斯一名26歲歌手兼女模薇拉（Vera Kravtsova）原以為即將踏上泰國工作，卻慘遭詐騙集團誘騙，被帶到緬甸的詐騙園區。因無法達成業績，她被活生生賣去摘器官，遺體遭火化後，詐騙集團還向家屬勒索50萬美元（約新台幣1532萬元）贖金。根據《The Voice Mag》報導，薇拉來自白俄羅斯首都明斯克，曾是選秀節目《好聲音》的參賽者。她在網路上看到一則泰國模特兒招募廣告後前往曼谷，並於9月20日從曼谷飛往緬甸仰光，隨即被強行帶往詐騙園區，被迫在約會網站上與男性網友曖昧互動，誘騙對方投資或匯款。但薇拉的業績一直沒有達標，詐騙集團便決定將她轉賣給黑市器官販子。10月4日，她與外界失聯，不久後，家屬接到不明人士來電，要求支付50萬美元贖回遺體。之後又傳來噩耗，薇拉已被摘取器官，遺體隨即火化。外媒指出，緬甸境內目前有約10萬至12萬名人口販運受害者，主要來自越南、印度與斯里蘭卡，也有約20至25名俄羅斯人。這些人被迫在詐騙中心工作，從事各種金融與情感詐騙。俄羅斯駐緬甸大使伊斯坎德爾．阿齊佐夫（Iskander Azizov）指出，當地詐騙園區長期與跨國犯罪集團勾結，許多外籍人士在誤信高薪或娛樂業徵才後，被強行拘禁，最後下場往往慘不忍睹。目前薇拉家屬正與相關單位協調，希望能將她的骨灰運回白俄羅斯，結束這場血腥又殘酷的悲劇。