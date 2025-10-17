我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國武里南府（Buriram）一名44歲男子宿醉後誤把廁所清潔劑當成汽水喝下，不久出現嘔吐與頭暈症狀，雖被家人緊急送醫，仍在數小時後不幸身亡。根據泰國媒體《Khaosod》報導，死者名為那塔烏（Nattawut），當時誤以為汽水瓶裡裝的是飲料，喝下後立刻感到不適，開始連續嘔吐、頭暈目眩。家人見狀，趕緊將他送往武里南的薩圖埃克醫院（Satuek Hospital）急救，檢查瓶內液體後才驚覺竟是強酸性的廁所清潔劑。院方替男子注射藥物並開立處方後，讓他返家休息，但約5小時後男子突然昏迷休克，家人再度送醫仍搶救無效。死者家屬質疑，院方當時未替男子進行洗胃處理，懷疑因此錯失救命時機。事件曝光後，引起當地衛生單位重視。武里南府公共衛生辦事處主任披猜．皮達坤托（Pichet Phuedkhuntod）表示，男子誤飲的清潔劑屬於具有除鏽功能的強酸性化學物質，若以導管洗胃，反而可能讓酸液回流灼傷食道，造成穿孔或嚴重感染。他指出，男子在接受初步治療後病情一度穩定，院方也曾叮囑家屬若出現異常應立即返院就醫，但情況惡化速度超出預期，最終仍不幸喪命。