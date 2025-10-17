我是廣告 請繼續往下閱讀

為拓展穆斯林觀光市場，台中市政府積極打造穆斯林友善旅遊環境，吸引更多國際旅客體驗台中的多元文化與觀光魅力。近期，馬來西亞穆斯林網紅受邀訪台，特別造訪台中熱門景點「大坑紙箱王創意園區」，對園區的清真餐飲服務與友善設施留下深刻印象。台中市觀光旅遊局指出，紙箱王以紙雕創作為主題，結合體驗、藝術與美食，園內餐廳已通過穆斯林清真（Halal）認證，提供符合伊斯蘭教義的餐飲服務，讓穆斯林旅客在旅途中也能安心用餐。受邀網紅此行不僅參訪園區，也體驗台中多樣文化風貌。他們在社群媒體分享心得，盛讚台中「既現代又有人情味」，並稱讚市府在打造穆斯林友善城市上的用心，呼籲粉絲把台中列入下一趟旅遊清單。觀旅局長陳秀秀表示，目前台中已有多家觀光工廠取得穆斯林認證，包括阿聰師芋頭文化館、寶熊漁樂碼頭、伊莎貝爾烘焙觀光工廠與豐原清真商旅等。市府將持續鼓勵業者設置穆斯林友善設施，吸引更多東南亞穆斯林旅客前來。陳秀秀強調，全球穆斯林人口超過20億人，國際穆斯林旅遊市場潛力龐大，台中將結合東南亞航空及旅遊業者資源，推動「踩線行程＋海外推廣」雙軌策略，強化與東協市場連結，打造台中成為東南亞旅客首選的友善旅遊城市。