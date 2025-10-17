我是廣告 請繼續往下閱讀

越南新成立的太陽富國航空（Sun PhuQuoc Airways ）看準越南旅遊市場正快速成長，宣布未來五年內將斥資購買100架空中巴士（Airbus）與波音（Boeing）噴射客機，搶進越南蓬勃發展的觀光與國內航線市場。太陽富國航空預計11月1日啟航，執行長Nguyen Manh Quan表示，公司目標在2030年前服務至少2000萬人次旅客，年營收上看20億美元。Nguyen進一步指出，越南吸引外國旅客人數持續攀升，公司將結合母公司太陽集團（Sun Group）的旅遊與飯店優勢，打造一站式旅遊套裝服務，爭取在競爭激烈的航空市場中占有一席之地。太陽集團指出，越南人口已突破1億人，國內航空市場仍具龐大潛力。隨著旅遊需求攀升、國內航線擴張，航空產業正迎來高速成長期。根據規劃，太陽富國航空將在2030年前擁有60架空中巴士飛機與40架波音787系列噴射客機。公司已接收首批8架空中巴士A321客機，並與越南外貿銀行簽署購機貸款協議。越南政府數據顯示，2025年前9個月，國際旅客人次達1540萬，年增21.5%。官方預估，今年越南將吸引2500萬名國際遊客，遠高於去年的1750萬人次，成長幅度亮眼。太陽富國航空的加入，意味越南航空市場將從現有的「越捷航空（Vietjet Air）」、「越南航空（Vietnam Airlines）」與「越竹航空（Bamboo Airways）」三強格局，進入更激烈的競爭階段。越捷主攻低成本客群，越航掌握國家航線與國際航權，越竹則鎖定中高端旅遊市場。如今太陽富國航空背靠太陽集團強大的飯店與旅遊資源，形成「陸海空」整合優勢，將以觀光包機與區域航線為切入點，試圖打開新的成長縫隙。市場分析指出，隨著中韓旅客回流、歐美長程航線恢復，以及東協內部旅遊熱度升溫，越南航空市場規模可望在未來五年內翻倍。太陽富國航空若能成功整合旅遊資源與航網，勢必改寫越南航空版圖，也將成為觀察越南旅遊產業結構轉型的重要指標。