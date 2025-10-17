我是廣告 請繼續往下閱讀

▲球星哈登（James Harden）坦言，COVID（疫情）期間，我在布魯克林時身體一直沒完全康復，根本不是最好的自己。。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA那支早已解體的「布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）三巨頭」近期又掀起話題。凱文．杜蘭特（Kevin Durant）與詹姆斯．哈登（James Harden）近日在Netflix節目《Starting Five》中首度正面對談過往的分裂過程。杜蘭特在鏡頭前毫不避諱，直接要求哈登說清楚當年離開NBA美國職籃（National Basketball Association）籃網的真正原因，讓場面瞬間陷入微妙氛圍。在節目片段中，杜蘭特望向鏡頭說道：「去問他那件事吧，問他為什麼那樣離開布魯克林。希望他在這節目上能比開記者會時更誠實。」這段對話讓人再度回想起2020至2022年間，籃網擁有杜蘭特、哈登與凱里．厄文（Kyrie Irving）的超級陣容。那支被視為最有冠軍相的球隊，最終卻因傷病與內部不合而功敗垂成。籃網在2021年季後賽曾一度以2：0領先密爾瓦基公鹿隊（Milwaukee Bucks），卻在厄文受傷、哈登帶傷出賽後遭逆轉出局。隔年哈登申請交易，隨即被送往費城76人隊（Philadelphia 76ers），杜蘭特與厄文也於2022-23賽季被相繼交易離隊。自此之後，布魯克林徹底步入重建。球隊在2025年夏天連續選進5名首輪新秀，並送出卡姆．強森（Cam Johnson）換得前丹佛金塊隊（Denver Nuggets）射手麥可．波特（Michael Porter Jr.），陣容平均年齡全聯盟墊底。如今籃網已無巨星坐鎮，只剩一群潛力新人與重建藍圖。球迷仍不免感嘆：「如果當年厄文沒受傷、哈登健康、杜蘭特留隊，結果會不會不同？」這段未竟的故事，如今透過紀錄片再次被攤開在大眾面前。