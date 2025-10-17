美國總統川普（Donald Trump）當地時間週四在社群平台發文，表示自己剛結束與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin ）2.5小時的電話交談，2人約好要在匈牙利首都布達佩斯會面，美俄雙方都認同此次對話「積極、富有成效」，但克里姆林宮也不忘重申，美國不應援助烏克蘭戰斧飛彈（Tomahawk），直言這將破壞和平進程，導致緊張局勢升級，而且俄國也會竭力確保自身安全。
綜合《CNN》、《路透社》等外媒報導，川普在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤前夕，先於16日與蒲亭通話，宣布美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）將代表美國，出席下週的美俄代表團會晤，地點和成員尚未確定，不過事後他將在布達佩斯與蒲亭會面，探討如何結束俄烏戰爭。
若布達佩斯峰會成真，將是美俄元首自8月在阿拉斯加會面以來的第2次會談。
儘管美俄看似在烏克蘭問題上有望再破冰，不過蒲亭在與川普的通話中，不忘重申美國不應提供戰斧飛彈給烏克蘭，否則就會損害烏克蘭和平進程及美俄關係。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）16日亦表示，如果有機會將烏克蘭問題轉向政治與外交管道解決，俄國不排除會這麼做，但若美國決定向烏克蘭提供戰斧飛彈，則意味著烏克蘭局勢升級到新水平，屆時俄國將全力開展特別軍事行動，實現所有目標。
不只蒲亭和培斯科夫，俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也曾多次針對此事表態，直言戰斧飛彈的問題，將會是烏克蘭局勢走向新一輪升級的「重要推手」。
原文連結：
Trump says he will meet with Putin in Budapest to discuss war in Ukraine
Trump says he will meet Putin in Budapest, touting progress in Ukraine talks
