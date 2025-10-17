英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）16日表示，他對先前有2名男子在英國被指為中國間諜、最終卻不予起訴一事感到沮喪，強調中國「每天」都對英國的國家安全構成威脅。對此，中國駐英國大使館也反擊，痛斥所謂的間諜案根本是英國憑空捏造、惡意誹謗。
根據英媒《BBC》報導，麥卡勒姆當天於倫敦MI5總部發表年度演說，更新國家安全形勢與威脅評估，在回應傳媒有關中國間諜疑雲一案時，坦言對於案件最終未能進入審判程序感到挫折，但MI5已成功阻斷2名嫌犯的活動。
麥卡勒姆所說的，是2名英國前議會研究員卡什（Christopher Cash）、貝里（Christopher Berry），先前被控於2021年12月至2023年2月期間，收集並向中國提供有損國安和利益的資訊，2人均否認指控，並於去年9月獲撤控。
質疑人士聲稱，該案件之所以被撤訴，是因為英國首相施凱爾（Keir Starmer）拒絕將中國列為威脅；但施凱爾不願揹鍋，強調有關責任應歸咎於前任保守黨政府，當時保守黨僅將中國定義為「劃時代的挑戰」，並未明確列為「威脅」，工黨政府並不能追溯、改變這一立場。
中國駐英國大使館則透過聲明，強調英國國內圍繞「中國間諜」案被撤訴，已進行多輪炒作，所謂中國指使有關人員「竊取英國情報」的說法，完全是憑空捏造、惡意誹謗。
中國大使館聲稱，英國在檢方撤訴後、公布的所謂證詞，充斥著對中國各種無端指責，純屬捕風捉影、無中生有，中國對此予以強烈譴責，並質疑英國情報部門為何不聚焦英國國內面臨的真正安全威脅，而是出於不可告人的政治目的，炮製、散播涉華虛假訊息，這既不負責、也不專業，只會進一步損害英情報部門的信譽。
中國大使館重申，中國從不干涉別國內政，做事向來光明磊落，君子坦蕩蕩，小人長戚戚，英國政客誣陷、抹黑中國的圖謀絕對不會得逞，也敦促英國政府停止拿中國說事、停止反華炒作、停止破壞中英關係。
中國也不滿英國住房、社區和地方政府事務部日前決定，延後中國使館新館舍項目規劃申請的審批日期，認為有關申請符合外交慣例和當地規定，卻遭英國方面一再推遲，既無根據也毫無道理，要求英國拿出解決問題的誠意，盡早批准中方的規劃申請。
資料來源：中國駐英國大使館官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
麥卡勒姆所說的，是2名英國前議會研究員卡什（Christopher Cash）、貝里（Christopher Berry），先前被控於2021年12月至2023年2月期間，收集並向中國提供有損國安和利益的資訊，2人均否認指控，並於去年9月獲撤控。
中國駐英國大使館則透過聲明，強調英國國內圍繞「中國間諜」案被撤訴，已進行多輪炒作，所謂中國指使有關人員「竊取英國情報」的說法，完全是憑空捏造、惡意誹謗。
中國大使館聲稱，英國在檢方撤訴後、公布的所謂證詞，充斥著對中國各種無端指責，純屬捕風捉影、無中生有，中國對此予以強烈譴責，並質疑英國情報部門為何不聚焦英國國內面臨的真正安全威脅，而是出於不可告人的政治目的，炮製、散播涉華虛假訊息，這既不負責、也不專業，只會進一步損害英情報部門的信譽。
中國大使館重申，中國從不干涉別國內政，做事向來光明磊落，君子坦蕩蕩，小人長戚戚，英國政客誣陷、抹黑中國的圖謀絕對不會得逞，也敦促英國政府停止拿中國說事、停止反華炒作、停止破壞中英關係。
中國也不滿英國住房、社區和地方政府事務部日前決定，延後中國使館新館舍項目規劃申請的審批日期，認為有關申請符合外交慣例和當地規定，卻遭英國方面一再推遲，既無根據也毫無道理，要求英國拿出解決問題的誠意，盡早批准中方的規劃申請。
資料來源：中國駐英國大使館官網