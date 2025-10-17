美國與英國聯手出手，跨國打擊並起訴柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）創辦人陳志（Chen Zhi），香港、台灣等多地都有公司被捲入其中，經常在網路上分析時政的香港知名作家、網路時事評論員馮睎乾，就在臉書上發文質疑，這麼多香港企業牽涉其中，詐騙集團高層甚至還有香港人，近年也有無數香港市民淪為詐騙案苦主，為什麼美、英當局查得到，香港警方就查不到？他看了紐約法院的起訴書後，頓時「茅塞頓開」，原來中國國安部、公安部，都有份包庇陳志及詐團。
馮睎乾在個人粉專《馮睎乾十三維度》指出，美、英政府聯手打擊跨國詐騙，揭露全球網路詐騙支柱，就是柬埔寨企業「太子集團」，大老闆是出生於福建的陳志，美國除了要求法院充公詐騙集團逾12萬枚比特幣，更鎖定組織內146個目標實施制裁，包括9間台灣公司、20間香港公司，其中2間還是香港上市公司，分別為致浩達及坤集團，2者的大股東都是陳志。
馮睎乾在文中詳細介紹陳志的發跡之路，根據官網資料介紹，1987年底出生的陳志，是1個還不滿3歲就能幫助家族打理生意的商業奇才，堪稱千年一遇。2014年，陳志豪擲25萬美元入籍柬埔寨，臭名昭著的太子集團在2015年橫空出世，之後陳志不知怎麼就搭上柬埔寨政要，還被授予內政部顧問一職，更與時任內政部長的兒子合夥成立金貝投資，在政治勢力的保護下，陳志在柬埔寨簡直如魚得水。
馮睎乾指出，表面上，太子集團只是經營房地產開發、金融服務等正當業務，陳志近年還在柬埔寨獲頒「Neak Oknha」榮銜，在太子集團網站上自稱「陳志公爵」，十分風光。但根據紐約東區聯邦地區法院公開的起訴書，真正令太子集團賺得盤滿缽滿的業務，是在柬埔寨經營強制勞動詐騙園區，以暴力控制「奴隸」，藉此從事加密貨幣投資詐騙和其他詐騙活動，即所謂「殺豬盤」。
馮睎乾表示，詐騙所得的巨額髒錢，當然要用表面正當的生意「洗白」，分布在全球不同地區、由陳志直接或間接控制的公司就可發揮作用，至於香港那20間被美國制裁的公司是否也負責洗錢？紐約法院文件並未披露，只提及為陳志洗錢的，有2個關鍵人物都是香港公民兼居民（citizen and resident of Hong Kong），即同謀者5號和6號：5號擔任陳的私人財務經理，也是太子集團合夥人，6號是集團另一合夥人，他們受陳志指示，利用複雜的加密貨幣洗錢技術，掩蓋太子集團的非法利潤來源。
馮睎乾質疑，這次美、英一出手就破大案，把主腦、同謀和百多間相關公司都公之於世，金流查得一清二楚；可奇怪的是，既然這麼多香港公司牽涉其中，詐騙集團高層又有2個「香港人」，近年無數港人也是詐騙案苦主，為什麼美、英當局遠在海外都查得到，香港警方卻沒發現，幕後大佬就近在眼前？直到看了紐約法院的起訴書，令他茅塞頓開。
馮睎乾引述美國的起訴書內容，上頭白紙黑字明言，除了柬埔寨政權，中國國安部、公安部，都有份包庇陳志及其詐騙集團，若此事屬實，確實就不能責怪鄧炳強（香港保安局局長）辦事不力了，後續令他好奇的是，中國外交部是否會回應紐約法院起訴書的指控、香港警方又是否會懸紅通緝陳志等人？
