2026將舉行地方大選，高雄、台南選情備受關注。對此，前立委蔡正元指出，這二都的提名人選，國民黨事實上已經定案，國民黨立委謝龍介在台南有贏的機會，但是要苦戰；藍委柯志恩也有很高機會變成第2個韓國瑜。
蔡正元昨上《NOWNEWS今日新聞》的自製網路直播節目《鄉民大學問》ep.114時表示，2026台南、高雄的提名人選，國民黨事實上已經定案，就等黨主席提名，台南一定是謝龍介、高雄一定是柯志恩，毫無懸念。
蔡正元指出，據他了解，民眾黨也沒有要提名這2都市長候選人。如果是這樣，那就是謝龍介、柯志恩出戰。
至於綠營，到底是林俊憲還是陳亭妃出線選台南？蔡正元說，他不知道。但如果按照民進黨過去的制度做民意調查的初選，一定是陳亭妃，除非硬要有一些手段，類似對綠委林岱樺這種手段的話，可能就會是林俊憲出線。
蔡正元提到，綠營不管是誰出線，謝龍介都要面臨一場苦戰，但是有贏的機會。不像以前不用苦戰，快快樂樂地選，因為沒有贏的機會。現在是有贏的機會，但是要苦戰。高雄也是一樣，民進黨一掛子人競爭，他覺得，柯志恩有很高機會變成第2個韓國瑜。
