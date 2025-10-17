我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨選對會日前拍板2026地方大選2提名，台中市由立委何欣純出線，宜蘭縣則由宜蘭信賴之友會理事長林國漳出戰。針對2026選情，媒體人謝寒冰昨（16）日指出，國民黨上一次贏太多了，說不定賴清德明年滿好打的，民進黨只要守住5縣市，再加上宜蘭，不僅有機會，嘉義市推王美惠更是機會超大，藍營不應過度樂觀。謝寒冰昨在自己直播中提到，其實如果站在賴清德的立場想，2026似乎也滿好打的，為什麼？因為民進黨的執政縣市本來就很少，所以他輸的機率本來就不高，把力量集中在台北、桃園、台中、台南、高雄5個地方就好了。要知道，宜蘭如果國民黨跟民眾黨擺不平，民進黨是有機會的。另外，還有嘉義市，謝寒冰說，其實機會超大！白營張啓楷雖然很努力，可是嘉義是一個靠地緣關係的地方，不是單純藍白合就能搞定，個人的因素要大於政黨。所以在這種狀況下要去跟王美惠拚，他覺得真的很難。謝寒冰強調，所以綠營在嘉義市是有機會拿回來的，而且這個機會還不低。這種狀況下，只要守住那5縣市，基本上就立於不敗之地了，搞不好還會倒贏？所以他不懂為什麼國民黨很多人對2026充滿信心？要贏其實很難，因為上一次贏太多了。就像考95分的人，要考100分很難，所以真的不要過度樂觀。