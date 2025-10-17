我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金珍我在茶膠省，視察先前已遭柬國政府掃蕩的電詐園區。（圖／翻攝自柬中時報）

柬埔寨國家警察總署16日發布消息，將於今（17日）遣返59名韓國公民，與此同時，柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）也透過社群媒體表示，他在金邊與韓國外交部第二次官金珍我會晤，商討柬韓共同打擊詐騙事宜。根據《韓聯社》、《柬中時報》報導，17日早上，已有2名原先被拘留於柬埔寨出入境管理局的韓國人，經仁川國際機場飛抵韓國，正在與柬國當局繼續討論，如何盡快遣返剩餘人員。柬埔寨打擊網路詐騙委員會15日表示，該國近4個月內逮捕了3455名網路詐騙嫌疑人，被捕者來自20個國家，其中就包括韓國。韓國外交部第二次官金珍我，16日率團前往柬國茶膠省，實地考察曾被柬埔寨當局掃蕩的電詐園區，了解柬方在打擊詐騙方面取得的實際成果。金珍我表示，讚賞柬埔寨在打擊跨國犯罪、特別是網路詐騙領域所取得的成效，感謝柬方在執法協作、案件調查及涉案韓籍公民遣返方面積極配合。柬埔寨首相洪馬內強調，自2024年柬韓將雙邊關係提升為戰略夥伴關係以來，2國持續拓展合作，在打擊跨國犯罪問題上，雙方執法機構已建立良好合作機制並取得實際成效，未來將持續加強，柬埔寨始終堅持「自主應對與國際合作並行」的原則，持續採取積極措施，打擊跨國犯罪和網路詐騙，並與包括韓國在內的多國夥伴保持密切合作。原文連結：