美國地區銀行出現疲軟跡象令投資人感到不安，並且市場情緒持續受到美中貿易緊張局勢升溫與美國政府停擺的壓力，美國股市週四全數收黑，台北股市今（17）日開盤下跌247.96點、來到27399.91點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.32點、來到263.2點。今日開盤量大強勢個股：南亞科、宇瞻、品安、合勤控、瀚荃；開盤量大弱勢個股：台積電、緯創、京元電子、正文、亞翔。權值股漲跌互見，權王台積電雖然法說透露出好消息，但今日意外走低，開盤下跌30元、來到1455元；鴻海則逆勢走高，開盤上漲0.5元、來到223.5元；台達電開盤下跌20元、來到1005元。美國地區銀行Zions Bancorporation先前披露其加州業務部門兩筆貸款出現意外損失，進一步加劇投資人對潛在信貸壓力的擔憂。由於利率仍處高位，銀行業在經濟不確定環境下舉步維艱，導致昨日股價重挫13%。此外，Western Alliance宣布已對其中一名借款人提起詐欺訴訟。自美國汽車零件供應商First Brands及汽車經銷商Tricolor於9月倒閉以來，市場對商業貸款的疑慮日增，股價重挫10.8%。投資人同時關注美中之間的進展。此前貿易戰再度升溫，美國總統川普威脅自11月1日起對中國商品加徵100%的關稅，並採取其他新措施，回應中國對稀土的出口限制。美股四大指數昨日全數走低，道瓊指數下跌301.07 點或0.65%，收45952.24點，那斯達克指數下跌107.54點或0.47%，收22562.54點，標普500指數下跌41.99點或0.63%，收6629.07點，費半指數上漲32.96 點或0.49%，收6800.02點。科技五天王多收低，Meta下跌0.76%，蘋果下跌0.76%，Alphabet上漲0.17%，微軟下跌0.35%，亞馬遜下跌0.51%。半導體股多數逆勢收紅，輝達上漲1.10%，博通上漲0.8%，美光大漲5.52%，高通上漲0.68%，應用材料上漲0.062%，德儀上漲0.12%，AMD下跌1.69%。台股ADR多數收漲，台積電ADR下跌1.6%，日月光ADR上漲5.45%，聯電ADR上漲0.13%，中華電信ADR上漲0.28%。