▲狄鶯（左起）、孫鵬夫妻，經常為兒子孫安佐的事情操碎了心。（圖／狄鶯臉書）

▲孫安佐今年7月時才被目擊打赤膊站在路邊發呆。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

星二代孫安佐負面爭議不斷，近日又被爆料，有大量關於他的不雅影片在網路上被兜售；畫面疑似拍攝於去年，孫安佐在泰國被爆嗑藥神智不清的時候，當時媽媽狄鶯認為孫安佐是被下蠱，還親自到泰國將人接回，如今卻有偷拍影片流出，畫面還拍到一名女性。爸爸孫鵬得知情況後氣炸，表示不論是販售者還是購買者都已觸法，「我方將提出告訴，交由法律處理，決不寬貸。」孫安佐去年4月和其他3名朋友前往泰國普吉島度假，因吸食大麻出現精神錯亂，擅闖當地民宅被警方逮捕。最後因孫安佐無攻擊行為，被罰500元泰銖（約新台幣471元）後，與屋主和解，並在5月初時被狄鶯接回台灣。當時狄鶯認為兒子是被下蠱，孫安佐清醒後則表示自己是想去泰國創業，結果被邪教盯上，還被綁到醫院注射鎮定劑，差點命喪泰國。誰料這場泰國風波還沒落幕，據《鏡報》報導，孫安佐當時在泰國精神恍惚期間，居然被人偷錄拍下大量不雅片，還有一名女性入鏡。這些影片近日更被放上網路兜售，有不少買家已經看過內容，表示如果畫面曝光的話，對孫安佐的傷害非常大。對此，孫安佐爸爸孫鵬回應，「我從未聽說過有這些影片，我們靜觀其變。但若真的有，也提醒大家，無論是持有者、下載者、傳輸者、販售者、購買者皆已觸法，若發現有上述行為，我方將提出告訴，交由法律處理，決不寬貸。」可以看出孫鵬護子心切，聲明警告意味濃厚。25歲的孫安佐今年7月在台灣也被拍到打赤膊在街頭遊走的影片，隨後孫鵬夫妻表示，孫安佐因身心問題需要停工。8月時，孫安佐又再度恢復發文，稱自己要當健身教練，歡迎大家找他上課。但他的規劃似乎沒得到父母支持，狄鶯隨後就出面表示，想把孫安佐送到日本繼續讀書，怎料如今孫安佐又流出偷拍影片，再度成為話題人物。生日：2000年1月1日星座：摩羯座父母：孫鵬（資深主持人、演員）、狄鶯（資深女星）國籍：中華民國（台灣）學歷：曾就讀美國費城高中，案發後未再繼續留學爭議事件：➤2018年在美國發表校園恐攻言論：留學美國期間，孫安佐因對同學說出「要開槍掃射學校」而遭到警方逮捕。最終以非法持有彈藥罪名被起訴，服刑後於2018年底遣返回台。➤2024年4月25日在泰國擅闖民宅：孫安佐和其他3個朋友在泰國普吉島度假期間，因吸食大麻後出現精神錯亂，裸露上身擅自闖入當入民宅，被屋主發現後報警，因無攻擊行為，遭泰國警方裁處罰500元泰銖後與屋主和解，並在5月初由父母帶回台灣。➤2024年6月持有瓦斯火槍事件：孫安佐和前經紀人朱翊銘持瓦斯火槍出現在台北市信義區的夜店外，檢警依發搜索孫安佐住處，發現自製發射器，和疑似火藥的黑色粉末，依「槍砲彈藥刀械管制條例」諭令30萬元交保，限制住居。