▲《一路繁花2》節目以辛辣真實出名，預告片一釋出，劉嘉玲（右二）與何賽飛（左二）的對話立刻在網上瘋傳。（圖／翻攝自微博）

59歲香港影后劉嘉玲與梁朝偉，2008年在不丹舉辦夢幻婚禮，17年來恩愛如初，卻始終選擇不生小孩，原因屢屢引發外界好奇。近日，劉嘉玲參加中國綜藝《一路繁花2》，談及傳宗接代話題時，嘉賓何賽飛表示：「女人不生不完整」，她罕見動怒打斷：「我很幸福」，瞬間引爆網友熱議。《一路繁花2》節目以辛辣真實出名，節目中談及傳宗接代話題時，嘉賓何賽飛直言：「女人不生孩子就是不完整」，此話一出瞬間讓劉嘉玲皺眉，罕見動怒打斷：「我和偉仔結婚17年，過得比誰都幸福」，毫不掩飾對傳統觀念的反感，現場火藥味超重，氣氛一度尷尬。劉嘉玲過去受訪時曾透露，婚前自己沒特別想生育，但婚後偶爾有動過念頭，梁朝偉則是堅決反對。對此，梁朝偉則解釋：「我從來沒想過要子女，我已經要照顧太多人了，例如媽媽、妹妹、嘉玲，我沒辦法再照顧更多人。嘉玲只要有一點事我就很擔心了，如果子女有事，我怎麼辦」。節目播出後，網友反應熱烈，留言區幾乎一面倒支持劉嘉玲，有人感動喊：「女人有權選擇自己的人生，嘉玲姐活得太精彩了」，也有人怒批：「都2025年了，還在逼人傳宗接代？太沒邊界感」，不少粉絲讚賞她打破傳統觀念：「不需要當母親也能活得自信又完美，嘉玲姐就是人生榜樣」，還有網友幽默留言：「偉仔說得對，寵嘉玲一個就夠忙了，小孩誰顧得了」。